Lluís Llach publicarà al novembre la seva nova novel·la «El noi del Maravillas»

Lluís Llach tornarà a posar en solfa la faceta d'escriptor el pròxim novembre, quan es publicarà la seva nova novel·la 'El noi del Maravillas'. L'obra sortirà alhora en català (Empúries) i castellà (Destino) el 7 de novembre. Es tracta d'una història "emotiva i personal", segons indica l'editorial, d'un cantant i d'un teatre de varietats del Paral·lel, el Maravillas. La veu del protagonista es confondrà amb la de Llach en un recorregut per la vida del primer, per les experiències vinculades a la professió i per la trajectòria personal i d'una època. Es tracta d'un retrats que va des de la postguerra fins a l'esclat de les llibertats i la modernitat dels anys 60 i 70.