De mida petita, de cartró, ple de forats, amb pàgines de colors saturats i brillants, heus aquí un inventari poètic i original ideal per a les mans dels més petits de casa. Un imatgiari que es basa, com ja ens avança la coberta, en la figura simple de la rodona.

Emmanuelle Bastien ha creat amb gran economia de mitjans un llibre objecte que convida, a partir de petits forats a cada pàgina, a endevinar què representen les rodones resultants. Rodonetes verdes sobre blanc? Pèsols! Rodonetes negres sobre vermell? Pebre! Aigua amb gas, la neu, el cel...

Un llibre per tocar, doncs, i per començar a gaudir del joc d´anticipar, imaginar i endevinar, clau en el procés lector. Des de petits aliments fins a la lluna, la proposta fa viatjar l´infant entre el més proper i concret i el més llunyà o abstracte, en un joc visual i tàctil molt enginyós i alhora bell.

Sembla difícil innovar en els llibres per a primeres edats, i sobretot sembla difícil sortir de la il·lustració més convencional. Però aquest llibre és l´exemple que encara hi ha camp per córrer.

Com diu el títol, m´agrada. M´agrada molt, afegiria.

Fitxa



Per als més petits Autor: BASTIEN, Emmanuelle Trad / Adap: María Teresa Rivas Editorial: Tramuntana Pàgines: 18