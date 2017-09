Un llibre recull la prosa inèdita del poeta Màrius Torres

Els professors de la UAB Jordi Julià (Sant Celoni, 1972) i Pere Ballart (Barcelona, 1964) han publicat un llibre que combina un recull de la prosa inèdita de Màrius Torres i un estudi que interpreta aquests textos. El volum 'La prosa de Màrius Torres' (Edicions UB) busca "combatre" el clixé de l'autor com un poeta "turmentat" i "dramàtic" a través de cartes, articles, uns dietaris i una novel·la inacabada que mostren un autor totalment "polièdric". "Sempre s'ha encasellat a Màrius Torres com un poeta de la mort, per la seva condició de malalt. Amb aquesta prosa es demostra que era un intel·lectual vitalista perfectament al corrent del seu temps", ha assegurat el professor Pere Ballart en una entrevista amb l'ACN.

La recerca dels professors universitaris va arrencar després de rebre el suport de la borsa del Centre d'Estudis de Granollers i l'Ajuntament de Granollers. Anteriorment ja havien treballat l'autor però després de rebre l'ajut van començar a revisar diversitat de textos manuscrits i d'altres publicats com annex a la seva poesia. "És una producció important que ens fa canviar la imatge de Torres com a exclusivament un poeta malalt", ha subratllat el professor Jordi Julià.

Els autors han definit a Torres com "un fill de la República" que va començar a escriure el 1935. "Es tracta d'un metge que es dedica a escriure contes i progressivament s'anima a provar gèneres diferents", ha comentat Julià.

L'obra de Màrius Torres compta amb un ventall de temes: des de més biogràfics fins altres més propis de la creació. Concretament hi destaquen els dietaris que tracten el dia a dia, els contes fantàstics i històrics i les cartes que aborden problemàtiques generals i circumstàncies personals. "Té gràcia descobrir un prosista que s'atreveix amb tots els gèneres i que intenta donar el millor d'ell mateix. Tot plegat ho va deixar com a inèdit i nosaltres ara ho hem recuperat", ha afirmat Julià.

En el camp de la correspondència que hi ha plasmada en aquest llibre, s'hi mostra un dietari que Torres va escriure davant la impossibilitat de poder contactar amb el seu germà quan aquest va marxar al front durant la Guerra Civil Espanyola. El cas és que Màrius Torres pateix una "petita" crisi davant la impossibilitat de poder parlar amb el familiar i per això narrarà el desenvolupament de la guerra.

Pel que fa a la novel·la inacabada, tracta de dos joves metges que un cop acabada la carrera intenten establir-se en zones allunyades de la gran ciutat. En aquest treball Torres tracta la difícil relació entre viure en un municipi petit i haver estudiat en una ciutat gran com Barcelona. També se centra en la problemàtica que pateixen els protagonistes al concebre la vida amb una mentalitat moderna i trobar-se amb una societat arcaica. "Quan Torres construeix ficcions no sap allunyar-se de la seva pròpia experiència", ha explicat Pere Ballart.

En aquest sentit, Ballart ha manifestat que després d'analitzar la prosa del reconegut poeta, la defineix com a "pulcre", "elegant" i "extraordinària". "Màrius Torres utilitzava la literatura com una forma d'autoanàlisi i amb la prosa entaula un diàleg a partir de la descoberta d'un mateix", ha conclòs Ballart al seu preguntat per les conclusions de l'estudi.

Jordi Julià ha anat més lluny i ha apuntat que el seu estudi "no és un bolet" perquè hi ha una voluntat de recuperar aquest tipus de treballs del món de l'exili, la República, el franquisme i de recuperar anys perduts com els 30, 40, 50 i 60. "Hi ha la intenció d'endinsar-nos en el pensament propi de l'època recent per comprendre allò que va passar i com hem arribat fins aquí", ha detallat Julià.

'La prosa de Màrius Torres' s'ha presentat aquest dimecres en el marc de 'La Setmana del Llibre en català'. Pere Ballart és professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la UAB i especialista en retòrica i teoria de la poesia, mentre que Jordi Julià és poeta, assagista i professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona.