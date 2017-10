CÒMICS: Noves vides i acció als dos costats de la mort

Ben mirat, la idea de la vida eterna cristiana després de la mort està prou bé: et retrobes amb els teus, fas amistats divines i reposes. Però li falta alguna cosa. Alguna cosa - ja siguin armes, acció o banys en sang d´innocents- per fer que l´eternitat no es faci massa llarga.

Per resoldre aquest detall, dues de les figures més venerades del còmic actual, el guionista Mark Millar i el dibuixant Greg Capullo van unir esforços en la sèrie Renacida (Panini Cómics, 2017), que arriba en un recull dels primers números. Després de morir, Bonnie Black reneix amb 25 anys en un món paral·lel on és rebuda com la clau d´una profecia per destronar el malvat Golgotha i recórrer un univers ric i desbocat fet a mida pels dibuixos de Capullo i la imaginació i les pinzellades d´humor d´un Millar que, com el seu col·lega als llapis, no falla mai.



Un deute impagable



Un monologuista a l´atur, un deute impagable i un cobrador del frac. Martín Romero en té prou amb aquests tres ingredients per teixir La deuda (La Cúpula, 2017), una tragicomèdia d´orfebreria on els silencis parlen per si sols i modulen a la perfecció el ritme de la història.

Les referències a la cultura popular camuflades al llarg de les seves pàgines ajuden, si cal, encara més a destacar els punts forts d´un dels títols més destacats d´aquesta recta final d´any pel que fa a la producció estatal.



Tintín es vesteix d´època



L´esperit de misteris, robatoris i castells familiars que omplen l´imaginari de les aventures de Tintín torna a la vida amb Cámara obscura (Ponent Món, 2017), de Cyril Bonin, una història ambientada en els palauets francesos del tombant del segle XIX.

La desaparició d´uns quadres aparentment sense valor és el detonant d´una història que troba en els esvelts dibuixos de l´autor francès el millor complement per mostrar l´elegància dels seus personatges i dels seus ambients.

Un grafisme elaborat i una trama d´espies són també les bases de la saga Hauteville House (Yermo Ediciones, 2017), un còmic de ciència ficció d´estètica basat en una estètica steampunk que desplega tot un fascinant i inspirat repertori tecnològic al servei d´uns agents destinats a trobar uns documents històrics amb capacitat de desestabilitzar una Amèrica decimonònica.

Dos agents que no s´oxiden

Les novetats d´aquests últims dies inclouen també tot un caramel per als seguidors de Mortadel·lo i Filemó. El creador dels dos mítics agents de la T.I.A. reuneix en un sol volum les seves cinc historietes preferides d´entre els milers de pàgines publicades al llarg de 60 anys a Mis aventuras favoritas de Mortadelo y Filemón (Ediciones B, 2017)

El llibre ofereix així una oportunitat immillorable de recuperat aventures clàssiques i comprovar com les seves missions, els seus acudits i, en definitiva, el món que retraten no semblen quedar mai obsolets.