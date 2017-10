L´app La grande histoire d´un petit trait forma part, juntament amb l´àlbum homònim publicat l´any 2014 per Sarbacane i amb un petit curtmetratge, d´un projecte poètic transmèdia del creador francès Serge Bloch. Un nen camina pel carrer i es troba una petita ratlla vermella que ben aviat pren vida en cos i formes diverses, dins d´una història on protagonista i lector comparteixen una aventura creativa fascinant.

En aquesta proposta col·laborativa hi han participat l´autor, el segell editorial, el laboratori digital, l´empresa d´animació i France Telévisions, i ha tingut el suport de 213 mecenes que, a través d´una campanya de crowdfunding, l´han feta possible (en una solució de finançament alternativa força estesa en el món digital). L´app promou la intervenció recurrent del lector, que esdevé coil·lustrador i alhora protagonista, tot encarnant el caràcter d´aquesta línia vermella. El lector ha d´imaginar i dibuixar un ventall d´objectes, robots i animals i, fins i tot, unes ales per volar i somiar; progressivament, totes les il·lustracions s´integren i s´animen dins el relat. Aquest nou rol del lector és una de les novetats més destacables de l´app, que desplega una relació d´amistat reforçada al llarg dels seus nou capítols.

El disseny gràfic del conjunt conserva la identitat i l'estil minimalista de Serge Bloch (escassos colors, fons blanc, vivacitat en el traç€), i crea una atmosfera que permet integrar la narració i les il·lustracions elaborades pel lector. La banda sonora manté la coherència argumental, i la veu en off, altament expressiva, es troba en completa harmonia amb els continguts. Malgrat que ara per ara només està disponible en francès i en anglès, no podíem deixar de recomanar aquesta meravella estètica.

Primers lectors Autor: BLOCH, Serge Il·lustrador: Bloch Editorial: Bachibouzouk & France Télévisions

