Dan Brown presenta «Origen», amb part de la trama ambientada a Montserrat

L'escriptor nord-americà Dan Brown ha apostat aquest dimarts pel diàleg "en temps turbulents". Ho ha dit referint-se a la situació política catalana a l'inici de la roda de premsa que ha ofert a La Pedrera per presentar la seva nova novel·la 'Origen' (Columna Edicions), un llibre en el qual part de la trama està ambientada a La Pedrera, la Sagrada Família i el monestir de Montserrat. A l'inici de la roda de premsa, el primer que ha manifestat Brown ha estat: "Aquest és un moment dolorós i tinc molta esperança, sóc optimista i crec que tot se solucionarà". L'escriptor també ha apel·lat al diàleg i ha manifestat que "s'ha de tenir temps per escoltar a la gent i compartir idees, sobre aquelles idees que són diferents a les nostres".

En la novel·la, Robert Langdon, el conegut professor de simbologia i iconografia de Harvard, viatja al Guggenheim per assistir a un anunci que canviarà la ciència per sempre. L'amfitrió de la vetllada és Edmond Kirsch, un jove multimilionari que ha desenvolupat grans invents tecnològics i que va ser un dels alumnes més brillants del mateix Langdon. Es disposa a revelar un gran descobriment que respondrà a dues preguntes: D'on venim i a on anem. Quan es disposa a fer l'anunci, explota el caos davant la sorpresa dels convidats i de milions d'espectadors de tot el món. Davant l'amenaça que la troballa es perdi, la directora del museu Ambra Vidal i Langdon hauran de fugir desesperadament a Barcelona i iniciar una cursa a contrarellotge per a localitzar la críptica contrasenya que els donarà accés al revolucionari secret de Kirsch, mentre són perseguits per un turmentat i perillós enemic. En el viatge descobriran els episodis més foscs de la Historia i de l'extremisme religiós.

A l'inici de la roda de premsa ja ha fet referència a la situació política que es viu a Catalunya. Ha assegurat que sent un "gran amor" per Catalunya i per Espanya. Ha manifestaat que aquest "és un moment dolorós", però ha afegit que té molta esperança, és optimista i creu que "tot se solucionarà. Tinc la sensació que una de les raons per les quals escric és per crear un diàleg, un diàleg més que mai en temps turbulents", ha assenyalat.

Preguntat per si tornaria a Espanya en una situació com l'actual, en la qual s'ha detingut a Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, i Jordi Sánchez, de l'ANC, Brown ha replicat que "tots els països passen moments durs" i ha posat com exemple el seu, Estats Units. "Però clar que vindré a Espanya quan els temps són difícils perquè s'ha de protegir la normalitat, no s'han de fer boicots, sinó que s'ha de treballar el doble per a que el diàleg segueixi i no ens estanquem i avancem i respectem les idees mútues".

'Origen'



Dan Brown ha apuntat que 'Origen' tracta sobre "el més antic i el més nou, sobre la ciència i la religió". Ha considerat que Espanya era un lloc perfecte perquè "té la tradició arrelada de la cultura catòlica que està en els ciments de la societat espanyola i a la vegada també té una gran visió pel futur i un dels ordenadors més ràpids del món resulta que està a Barcelona".

Ha assegurat que als seus llibres intenta equilibrar la ciència i la religió amb personatges de les dues bandes. "Intento facilitar el diàleg i que els dos costats puguin debatre i dialogar". Així mateix, ha assenyalat que el sacerdot, que descriu al llibre, de la Sagrada Família s'apropa molt a les seves visions de la religió. "Aquesta fa molt el bé al món, és una estructura de suport i un marc moral, però a la vegada necessita evolucionar sinó s'extingirà". Brown igualment ha reconegut que el va sorprendre la polèmica que va generar el seu llibre 'El codi Da Vinci' en el món religiós.

L'escriptor ha dit que Robert Langdon es mou en el món de l'art clàssic i ell volia treure'l d'aquesta zona de confort per situar-lo enmig de l'art modern i contemporani. "Bilbao i Barcelona són perfectes per parlar de l'arquitectura i l'art modern", ha indicat. Així mateix, ha recalcat que és un gran seguidor de Gaudí. De fet, ha remarcat que el llibre no deixa de ser "una carta d'amor a Espanya".

Pel que fa les localitzacions de la novel·la 'Origen', ha apuntat que les percep com un personatge més del llibre. "I quan escric sobre Barcelona, escric sobre les coses que a mi m'emocionen com és la Sagrada Família i la Casa Milà", ha recalcat.

Monarquia



Al llibre 'Origen' hi apareix descrita una família reial. Brown ha explicat que quan era jove va visitar el Palau Reial de Madrid i es pensava que era un edifici històric, però li van explicar que a Espanya encara hi havia reialesa. "A Estats Units els fascina la reialesa, i per això ho he introduït". En aquest sentit, ha recalcat que el llibre és respectuós amb la monarquia i ha assegurat que "és una família reial fictícia i no representen al rei actual".

Dan Brown ha recordat la seva vinculació amb Espanya a través del mateix comunicat. Va ser el primer país que va visitar fora d'Estats Units. Quan tenia 15 anys va estar vivint un estiu a Astúries i aquesta és la dotzena vegada que està a l'estat espanyol.