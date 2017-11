«Gri grill i altres animalades»

El poemari de Núria Albertí és com una caixa de ressonància, on reverberen tant els rugits de bèsties com els autors que els han descrit. Enmig d´aquest guirigall, hi ha un eco que s´escolta potent i clar: és la veu poètica de Pere Quart, autor d´un memorable Bestiari. De fet, l´autora no amaga aquesta referència: el poema «Mosques i mosquits» apareix a la primera pàgina, com una cita introductòria que actua com a colador, perquè a través dels versos del poeta s´escolen els de Núria Albertí, emulant la seva gràcil manera de presentar l´ampli espectre animal.

No obstant això, convé dir que les il·lustracions de Francesc Rovira, un artista recurrent a l´editorial Barcanova, són la peça que, en el joc poètic que ens proposa l´autora, aconsegueix l´escac i mat. Són senzilles però delicades, saben descriure o furgar en l´humor, però a voltes guarden una intensa càrrega connotativa, preparada per emocionar.

Paraules i imatges aconsegueixen una simbiosi que gairebé arriba a ser metamorfosi. S´entrellacen tan bé que es podria dir que no se sap on comença la lletra i on acaba la tinta, com en el poema «Marina». La poeta aconsegueix jugar amb la metàfora, estirant-la fins a esdevenir plàstica en la il·lustració que l´acompanya.

Finalment, és remarcable i s'ha de destacar la presència del «Plastinista» dins d´aquest compendi animal. És un pare que, com Gregor Samsa, ha començat sent un oficinista i ha acabat sent un artista o, en definitiva, un as del modelatge amb plastilina.

Sens dubte és un bon llibre per apropar els alumnes o fills a una poesia propera i càlida. Es pot consultar una guia didàctica amb propostes de treball clicant aquí.

A partir de 9 anys Autor: ALBERTÍ, Núria Il·lustrador: Francesc Rovira Editorial: Barcanova Pàgines: 57