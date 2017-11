NOVETATS CÒMICS: Les revolucions assalten els prestatges

Mesos abans de morir, l´actor Errol Flynn, el Robin Hood –presumptament– capaç de tocar el piano amb el penis, va escriure el seu nom a la història. O, com a mínim per motius diferents als que ja ho havia fet.

Arruïnat i infinitament més envellit del que suggerien els seus 50 anys, Flynn es va internar l´any 1958 a la Sierra Maestra cubana per entrevistar un Fidel Castro a punt de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Aquesta trobada és l´origen d´Arde Cuba (Grafito Editorial, 2017) d´Agustín Ferrer Casas, un ambiciós salt endavant del dibuixant, que consolida i amplia els punts forts dels seus treballs previs posant en primer pla unes il·lustracions carregades de vida i color, alhora que mostra l'evolució del seu estil i avisa amb posar les bases d'una personalíssima carrera en el món del novè art.

A mig camí entre el fals documental i la ficció -amb una influència innegable de la trama cubana d´El Padrí II i permetent-se un autohomenatge picant l'ullet a Cazador de sonrisas-, el còmic juga també amb un dels punts foscos de la revolució: el destí de Camilo Cienfuegos, icona i màrtir fascinant oficialment mort en accident d´avió i de qui mai no se n´han localitzat les restes mortals.

Digueu-me Ismael

Reversionar un clàssic és sempre un salt al buit, com a mínim en la majoria de casos. Però si qui signa l´actualització és José Ramon Sánchez, autèntic pes pesant de la il·lustració estatal de les últimes dècades, el risc es redueix.

Amb unes vinyetes en blanc i negre –però amb una sorprenent gamma de grisos– i l´adaptació del text a càrrec de Jesús Herrán Ceballos, el còmic Moby Dick (Panini Cómics, 2017) embarca de nou el lector al Pequod a la recerca del mític cetaci albí i converteix el viatge en una experiència purament visual farcida de detalls.

Igualment èpic és el desafiament a què fan front els protagonistes de Shangri-La (Dibbuks, 2017), una epopeia espacial de ciència-ficció que usa els codis del gènere per posar la lupa sobre temes i temors del nostre dia a dia. En aquest cas, el focus cau sobre els límits ètics i materials d´un progrés servit com si fos un caramel enverinat per una gran corporació fictícia inspirada en ... (ompli l´espai a voluntat).

El resultat és un còmic dens i obscur, però amb un guió i un aspecte gràfic mil·limetrats que auguren que el seu missatge pot ser que es mantingui vigent durant molt temps.

Aquells dies d´universitat

Tres amigues, tres personalitats contraposades i un dia a dia en un campus universitari són els ingredients bàsics de Giant Days (Fandogamia, 2017), que arriba a les llibreries de casa nostra en un primer volum amb diverses historietes.

El que d´entrada podria passar per una fórmula comú i sobreexplotada es reivindica amb bones dosis d´humor i una personalitat pròpia que converteix cadascun dels personatges que hi apareixen en la viva imatge d´algun dels companys d´aula que hem tingut en alguna ocasió al llarg de la nostra vida. Una bona vàlvula d´escapament divertida i distesa.



L´horror visionari

Amb els darrers ecos dels monstres i fantasmes de Halloween encara ressonant, aquest mes també destaquem el nou número de la revista Cthulhu (Diábolo Ediciones, 2017), en aquesta ocasió dedicat a homenatjar amb relats i adaptacions l´obra de l´escriptor irlandès Joseph Sheridan Le Fanu, un dels pares de la literatura fantàstica.

Sovint oblidat rere l´ombra llarga i còsmica de Lovecraft, aquest recull és una bona ocasió per als neòfits per entrar en l´univers personal i decimonònic de l´autor de Carmilla.