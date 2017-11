«Mortadelo y Filemón» celebren 60 anys incorporant els presidents dels «Estados Juntitos» i «Kolea d'Aliba»

La darrera novetat del 60 aniversari de 'Mortadelo y Filemón' manté els agents més populars de la T.I.A. amb les seves "xacres típiques" però incorpora nous personatges com són els presidents dels "Estados Juntitos" (Estats Units) i "Kolea d'Aliba" (Corea del Nord). L'autor del còmic, Francisco Ibáñez, nascut a Barcelona, ha explicat aquest dimecres en la roda de premsa de la presentació de 'Mortadelo y Filemón. El 60 aniversario' que no vol fer crítica social ni del món de la política però en aquest volum ha decidit incorporar "Trompf" (Donald Trump) i "Pxing Pxong" (Kim Jong-un) per "donar un cert aire d'actualitat" a les seves històries. "La gent els veu per la tele i després veu que surten a 'Mortadelo y Filemón' i és com si agafessin alguna cosa fresca de l'horta. Això és molt necessari", ha subratllat.

El pròxim 20 de gener 'Mortadelo y Filemón' compleixen 60 anys i per celebrar aquest aniversari s'han publicat en els darrers mesos del 2017 una sèrie de volums especials de les agents més populars de la T.I.A. Aquests són 'Mis aventures favorites de Mortadelo y Filemón', un volum amb les cinc aventures; 'El gran libro de Mortadelo y Filemón', l'obra definitiva sobre els agents "més populars de la història dels còmics", i 'Mortadelo y Filemón. El 60 aniversario', la darrera aventura que celebra els 60 "desastrosos" anys dels agents a la T.I.A., publicada a la col·lecció Magos del Humor' i que ja es pot trobar a les llibreries des del 8 de novembre.

Aquesta història explica com la T.I.A. segueix en acció però els anys passen per tots i els membres de l'organització són vells i amb "xacres". No obstant, Mortadelo y Filemón continuen lluitant contra el crim i les injustícies, i el Súper, amb motiu del 60 aniversari dels agents, els encarrega una nova missió que els portarà a un llunyà país. Allà hauran d'enfrontar-se a un personatge tremend, però es preveu que sortiran airosos de la seva missió amb valentia i bon humor.

Francisco Ibáñez ha decidit que en aquest nou volum hi apareguin els presidents dels "Estados Juntitos" (Estats Units) i "Kolea d'Aliba" (Corea del Nord): "Trompf" (Donald Trump) i "Pxing Pxong" (Kim Jong-un), respectivament. L'autor del prestigiós còmic ha explicat que la seva intenció és sempre defugir de la crítica social i del món de la política però, segons ha subratllat, aquests dos personatges "estan en aquest món" i això és "donar un cert aire d'actualitat" a les històries. "La gent els veu per la tele i després veu que surten a 'Mortadelo y Filemón' i és com si agafessin alguna cosa fresca de l'horta. Això és molt necessari", ha destacat.

Així mateix, Ibáñez ha defensat que personatges com Trump i Kim Jong-un "estan de molta actualitat" perquè en parla tothom, els mitjans i les revistes i "val la pena que surtin". "Em poso amb ells, no perquè siguin millors o pitjors, i m'he posat en polítics nostres, no perquè estigui més a favor o en contra d'ells, però en tots ha passat el mateix: sempre han estat posats en gags o esquetxos", ha comentat l'autor, que considera que els seus personatges han evolucionat però ho han fet "molt lentament".

Després de 60 anys de 'Mortadelo y Filemón', l'autor s'ha preguntat: "Què tindré perquè agradi tant a la gent? És una cosa que no m'explico". "Hi ha hagut famílies que han continuat llegint durant diversos anys les històries que faig i espero que continuïn fent-ho. Això és molt bonic", ha dit Ibáñez. L'autor ha afegit que el que pretén és que el lector "s'ho passi bé" i que no persegueix que el còmic "entri" als museus.

Així mateix, Ibáñez ha recordat que al país hi ha molt bons artistes que poden continuar dibuixant els personatges de 'Mortadelo y Filemón'. "Una altra cosa és el guió, és una cosa molt personal i aquí potser sigui una mica difícil la continuïtat", ha assenyalat l'autor, que ha ironitzat dient que ja prepara el 100 aniversari del còmic i que allò que el fa riure a ell són les declaracions polítiques que llegeix al diari.

L'autor de 'Mortadelo y Filemón' ha avançat que ja treballa en dos o tres volums més i que potser en un d'aquests inclou alguna història sobre el "Mundial de Futbol". De moment, hi ha prevista la publicació d'una primera part integral de 'Rompetechos' per a l'abril i una segona part per a finals de l'any que ve.