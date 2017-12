Una vintena de dibuixants denuncien la vulneració de la llibertat d'expressió a Catalunya a la publicació «Illegal Times»

La publicació 'Illegal Times' aplega en un número les il·lustracions de més de vint dibuixants de tot el món (del 'The New Yorker', o 'The Guardian' a 'Charlie Hebdo' passant per premsa belga, portuguesa, palestina, espanyola) per denunciar la vulneració de drets en general, però més en particular la vulneració de la llibertat d'expressió a Catalunya. La publicació, amb idea original de la cooperativa l'Apòstrof i del dibuixant Jaume Capdevila (Kap), també compta amb els articles d'una vintena de persones representatives de la societat civil, cultural i informativa com Jaume Cabré, Pepa Plana, Natza Farré, Arcadi Oliveres o Ramón Cotarelo. Capdevila ha explicat que aquesta publicació neix "d'una certa indignació de voler denunciar una situació excepcional i complicada". Ha assenyalat que inclou "veus diverses i plurals que volen fer sentir i transmetre a la població que cal despertar i desvetllar consciències perquè els drets s'han de defensar de forma col·lectiva".

'Illegal Times' "vol ser un crit plural i valent per denunciar els atacs contra els drets col·lectius i individuals, i entre aquests la llibertat d'expressió. I ho fem utilitzant com a tota arma la ploma, en forma de vinyetes i de reflexions", s'assenyala en l'editorial de'Illegal Times' . Segons els seus impulsors, 'Illegal Times' és "una denúncia col·lectiva i plural, feta amb el llenguatge de la sàtira, que repassa tots els drets que ens van manllevant i posa el focus sobretot en les conseqüències de la censura i en la degradació del dret a la llibertat d'expressió". Gran part tenen els fets succeïts a Catalunya com a protagonista, però altres tracten sobre la vulneració de drets com la llibertat d'expressió.

Jaume Capdevila (Kap) ha criticat que "hi ha una voluntat que la por s'instal·li i nosaltres hem de lluitar" i 'Illegal Times' i fer acudits són "una eina per evitar que la por s'instal·li. Si un té por de dir qualsevol cosa, quin país és aquest?", s'ha preguntat. "No hauríem de tenir por de fer coses normals com un dir el que pensa o portar un llaç groc o votar un partit que no vol exterminar algú". Ha assegurat que no volen que la gent opini com ells, sinó que es plantegi les coses i reflexioni sobre l'escenari que plantegen.

Capdevila ha indicat que la cosa que va indignar més a l'Apòstrof va ser un acudit sorgit de Charlie Hebdo. L'il·lustrador ha manifestat que per lluitar contra l'humor hi ha dos camins. "Una és la indiferència, però indiferència de veritat, i l'altra és més humor. I això ho vam canalitzar amb la publicació 'Illegal Times'", ha afegit. En aquest sentit, ha recalcat que la gràcia de la publicació és el compromís, ja que "tots els dibuixants hi participen perquè estan compromesos amb unes idees i volen preservar aquests drets fonamentals". De fet, ha recalcat que hi ha dibuixants independentistes i altres que no ho són.

La dibuixant belga Cécile Bertrand, que participa en la contraportada, ha recalcat que al seu país no hi ha censura contra la llibertat d'expressió, però sí hi ha censura econòmica i ha perdut la feina per les retallades. Bertrand ha destacat que està a Barcelona per defensar la llibertat d'expressió.

Per la seva part, la periodista Alba Gómez, de l'Apòstrof, ha indicat que un dels objectius de 'Illegal Times' és seguir estenent la denuncia més enllà de les fronteres "perquè la vulneració de drets no pot quedar impune ni a Catalunya ni enlloc".

Col·laboradors



Entre els dibuixants que s'han sumat a la iniciativa hi ha Martin Rowson, col·laborador habitual de 'The Guardian'; Coco (Corinne Rey) de Charlie Hebdo; Khalid Gueddar, dibuixant marroquí condemnat a tres anys de preso? per haver dibuixat la fami?lia reial del Marroc a la revista 'Backchich'; l'escoce?s Terry Anderson, membre del comite? de direccio? de l'organitzacio? 'Cartoonist's Rights Network Inernational'; la novaiorquesa Liza Donnelly, que col·labora amb 'The New Yorker' i la CBS News; l'holande?s Tjeerd Royaards, director de 'Cartoon Movement', plataforma de dibuixants d'arreu del mo?n; Mohammed Sabaaneh, dibuixant i activista nascut a Kuwait i que col·labora al diari palesti? 'Al-Haya Al-Jadeda'; Eneko, nascut a Caracas pero? establert fa anys a Madrid, col·laborador d''El Jueves' i 'Interviu'. Tambe? hi participen dibuixants dels principals mitjans catalans i espanyols, com Fer, Azagra, Ferreres, Raquel GU, Ferran Martin, Manel Fontdevila i Kap.

'Illegal Times' tambe? compta amb articles d´una vintena d´activistes i representants de la societat civil, com ara els escriptors Jaume Cabre? i Marta Rojals, l'advocada basca Jone Goirizelaia, el periodista turc Hamza Yalc?in, la guionista Ju?lia Cot, el periodista David Ferna?ndez, l'economista Arcadi Oliveres, la periodista Natza Farre?, l'activista Simona Levi, l'actor Sergi Lo?pez, la pallassa Pepa Plana i el Col·lectiu Ronda, entre altres.

10.000 exemplars



'Illegal Times' no té afany de lucre i totes les persones col·laboradores hi han participat de manera solidària. Coincidint amb el final de campanya electoral, se n'han distribuït 10.000 exemplars arreu de Catalunya i s'ha activat la web www.illegaltimes.org, des d'on es pot descarregar la publicació en PDF.