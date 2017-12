NOVETATS: «Klaus»: I si Santa Claus fos un heroi d'acció?

La cultura popular ens ha presentat sempre Santa Claus (o Pare Nadal o Pare Noel o com es prefereixi) com un venerable ancià de barba blanca, panxut i vestit amb un uniforme corporativament blanc-i-vermell. Fins que va arribar Grant Morrison.

El guionista escocès, figura venerada en el món del còmic, planteja amb ´Klaus´ una revisió certament sorprenent d´un dels mites nadalencs per excel·lència. Així, acompanyat pels llapis de Dan Mora, el pare de ´Wanted´ crea una versió hipermusculada del benefactor infantil per transformar-lo en Klaus, un exsoldat nòrdic que torna a la vila d´on va ser expulsat temps enrere i que troba sotmesa en el govern sàdic i despòtic del baró.

Ajudat per una lloba blanca -que pren el rol del màgic ren Rudoph- i per una màgia pròpia dels boscos on viu refugiat, Klaus comença la seva tasca com a repartidor de joguines encantades entre els infants durant la nit del solstici d´hivern.

Panini porta, en definitiva, una aventura desenfadada amb el segell personalíssim de Morrison, que aquí es tradueix en una trama funciona més enllà del ganxo del personatge central i en la que no hi falta l´humor estripat que és marca de la casa i que treu el cap entre vinyetes i entre unes situacions que emparenten el Pare Noel amb els superherois de Marvel.

Que no t´enganyi el títol: aquest és un còmic que va molt més enllà de les festes de Nadal!