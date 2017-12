Un conte per a infants explica el paper de la dona dins el món de la pagesia

'Les aventures d'en Marc i la Laia. Un dia a pagès' és el títol del conte per a infants que acaben d'editar els Tonis de Taradell amb l'objectiu de donar a conèixer la festa de Sant Antoni Abat, que es fa cada any al municipi des de fa més de cent anys, però també arribar a un públic menys habitual. El president de l'entitat, Josep Presseguer, ha explicat a l'ACN que el conte gira al voltant de la figura de la dona pagesa perquè enguany la festa estarà relacionada amb aquesta temàtica. La iniciativa té voluntat de continuïtat i cada any l'aventura del conte s'adaptarà a l'eix escollit i passarà a una casa del poble. Aquest any la història succeeix a la casa de pagès Penedes. Els llibres, a un preu de cinc euros, ja es poden trobar a les llibreries del municipi i també a diferents establiments.

Tradicionalment, la mestressa era el pal de paller de la masia: feia les tasques domèstiques, es cuidava dels animals, de la venda de productes frescos i també tenia cura de la canalla i dels avis. Enguany, l'entitat taradellenca dels Tonis, que cada mes de gener surt al carrer per celebrar la festa dels Tonis amb els carros ben engalanats, ha volgut arribar a un públic infantil, potser no tan connectat amb la festa. Així ho ha explicat el seu president, Josep Presseguer, qui ha afegit que es tracta d'acostar la cultura i les tradicions catalanes als més petits.

El conte té com a protagonistes en Marc i la Laia, dos nens que viuen diferents aventures relacionades amb les tradicions i que en aquest primer llibre poden aprendre quines eren les feines que feia l'àvia a la casa de pagès. L'il·lustrador Guillem Gonzalo (0013 creacions) és l'autor dels dibuixos. Josep Presseguer ha explicat que l'il·lustrador desconeixia força el món rural. Amb tot, l'entitat volia que els dibuixos "fossin el màxim d'autèntics" i és per aquest motiu que l'entitat ha dut a terme una important tasca documental per fotografiar els objectes que llavors van servir d'exemple per l'il·lustrador. "Els elements del conte són elements reals de la vida a pagès. Volem que allò que transmetem sigui real", ha destacat Presseguer. "El que explica l'àvia és real, el material que surt també, per exemple el sac de farina és l'autèntic d'abans que anava marcat amb el nom de la família", ha afegit.

El llibre editat també serveix perquè les escoles puguin treballar la festa a les aules. Tots els centres del municipi cada any arreglen un parell de carros com ells volen i el president de l'entitat ha apuntat que el llibre també servirà com a font d'inspiració. El dia de la festa alguns dels alumnes també participen i munten als carros.

De cara a l'any vinent, Presseguer ha explicat que hi ha dues opcions sobre la taula com a element central del llibre. D'una banda el cavall pirinenc català, per la importància que té dins la festa, i, de l'altra, les herbes aromàtiques.

La festa dels Tonis de Taradell serà el 14 de gener. El convidat d'Honor d'aquesta edició és Santi Serra, ensinistrador de cavalls i artista d'espectacles eqüestres. El dia anterior, el 13, s'inaugurarà l'exposició 'La dona pagesa' a la Biblioteca Antoni Pladevall i es podrà veure fins el 5 de febrer. La inauguració anirà precedida d'una taula rodona, moderada per Mercè Cabanas, a càrrec de Maria Parramon, d'Essència Rural i Pagesa; Rosa Pruna, de l'Associació Femenina del Medi Rural i Brigida Lorenzo, responsable de polítiques transversals i d'igualtat del Departament d'Agricultura de la Generalitat.