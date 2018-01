Ai la Tina! és un petit llibre pensat per als més petits, amb el qual Combel canvia la cara a la seva col·lecció «Cavall» dividint els volums en tres categories segons l'edat dels lectors: «Arri, tatanet», «Trot» i «Galop». Aquest llibre està classificat com a «Arri, tatanet», és a dir que, segons l´editorial, és per als que encara no són capaços de llegir.

Senzillesa i concreció són dues característiques positives del llibre, el concepte i l'escrit del qual és de Roger Zanni és vital per donar al llibre aquest ritme fresc, dotant d'un color atractiu i de dinamisme les petites situacions que mostren les il·lustracions.

Per a qui ja comenci a llegir la lletra de pal, la repetició permetrà la consolidació necessària de l´aprenentatge de les lletres.

El format –quadrat, amb les puntes arrodonides i pàgines fortes de cartó– és apte per als més petits, que el poden manipular bé.

Títol: Ai, la Tina!

Autor: OLID, Bel

Il·lustrador: Roger Zanni

Editorial: Combel