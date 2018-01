La col·lecció «Cavall» de l'editorial Combel estableix una analogia entre l´hípica i la lectura plantejant una divisió en tres sèries –l´«arri, tatanet!», el «trot» i el «galop»– que responen a diferents fases de l'experiència d'aprenentatge. La primera vegada sempre es comença amb un simulacre. Així, vibrem amb el viatge imaginari a ritme d´arri tatanet dalt d´unes cames que ens semblen tan llargues com cims que es precipiten cap a l´abisme. De la mateixa manera entomem la lectura d´un conte: resseguint amb els ulls unes lletres que ens arriben desxifrades per una veu que fa que el món del paper escapi dels límits de la pàgina. Més tard, però, ja podem fer el pas cap a l´experiència real. Podem pujar al llom del cavall i un cop ens hàgim acostumat a la cadència de cada pas, de cada línia, podem avançar al trot, saltant alegrement per les pàgines. Finalment, un primer lector es pot aventurar i llegir al galop, tot sol, Un cocodril a la masia.

Aquest llibre se cenyeix a l'objectiu d'acompanyar en la lectura, una habilitat que també requereix pràctica i entrenament per poder fruir més endavant amb trames més complexes i múltiples punts de gir. En aquest cas, l'autora presenta un relat senzill i lineal sobre un nen que troba un cocodril a la seva masia i té una setmana per poder-li trobar un habitacle. Dins del conte el lector trobarà, escrit amb lletra de pal, un inventari dels dies de la setmana i dels animals que poden conviure en una masia sense renunciar al toc d´humor i d'imaginació que aporta la figura del cocodril. Les il·lustracions de Carlos Ballesteros són força estàtiques i minimalistes, seguint sempre una mateixa tipologia, i se centren a traslladar al pla visual allò que s´esmenta en el text.

Primers lectors

Títol: Un cocodril a la masia

Autor: ISERN, Susana

Il·lustrador: Carles Ballesteros

Editorial: Combel