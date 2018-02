L´avi fica uns pantalons i dues camises dins d´una maleta vella per emprendre un viatge oníric. La seva neta, Marianna, l´hi acompanya, i tots dos, com mariners que naveguen per un mar fantasiós, poden tornar a casa quan ell recupera la memòria perduda.

És fàcil caure en la sensibleria quan es parla d´avis i nets; només cal donar un cop d´ull als àlbums –força nombrosos– al voltant d´aquesta temàtica per comprovar que no vaig errat. Aquesta història no hi cau del tot. El recurs de la imatge d´un mar mogut, les onades o el vaixell sense rumb li serveix a l´autora per explicar que la memòria de l´avi se´n va, metàfora que l´il·lustrador representa aprofitant tots els racons de les pàgines dobles amb bon ofici i tècnica acurada. En un intent de vestir la història amb paraules en un to poètic, el text permet que l´artista deixi volar la imaginació, molt lluny, al llarg de les escenes generoses d´elements, de vegades sobrecarregades i amb un joc tipogràfic, com si seguís el moviment de les imatges, que en algunes ocasions dificulta la lectura. Potser el petit lector agrairà el silenci en el desenllaç, quan l´avi i la neta finalment s´abracen.

Com a curiositat, sorprèn la solució adoptada per a la versió anglesa –es tracta d´una edició bilingüe– darrere la catalana: potser n´hi havia prou reproduint el text sol al final.

Primers lectors

Títol: La maleta de l'avi

Autor: FERNÁNDEZ, Fátima

Il·lustrador: Juan Hernaz

Editorial: Onada Edicions