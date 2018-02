Com en els millors contes de Pere Calders, en la realitat quotidiana de la Paula es produeix una fissura per on s´escola la fantasia, que no només acaba transformant el món sinó també la seva actitud respecte a l´entorn.

Susanna Isern és psicòloga infantil i utilitza la literatura com a mirall perquè els seus pacients s´hi reconeguin. Amb aquesta fita pot plantejar patrons de conducta que emergeixen en el marc d´històries confegides amb un esperit creatiu que abandona la tendència moralista per tractar les situacions quotidianes amb un somriure. No només els petits es poden identificar amb l´etapa de desafiament de la Paula a l´autoritat dels adults, ja que és un comportament que es dona de forma natural en els infants i que ve acompanyat d´un desenvolupament de la consciència de la seva individualitat.

La Paula es rebel·la i diu que no a les obligacions del dia a dia que abans acatava sense qüestionar-se. La mare de la Paula sembla pacient i no s´altera, però davant de l´exasperant desordre de l´habitació compara el niu de la filla amb una selva, sense ser conscient que el sentit metafòric pot fer un salt per convertir-se en literal.

Si l´encert en l´enfocament i l´evolució argumental amb fruits catàrtics és obra de l´escriptora, aquesta obra no excel·liria sense el dibuix i el cromatisme de Rocio Bonilla, que tracen el millor mapa per navegar pels plans de la realitat i la fantasia. Precisament el grafit, l´aquarel·la i els llapis de colors de la il·lustradora fan que aquest no sigui un conte qualsevol, sinó un d´aquells dels quals no et vols desprendre encara que vagis sumant anys i llibres de més gruix a la prestatgeria.

Primers lectors

Títol: Això no és una selva

Autor: ISERN, Susana

Il·lustrador: Rocio Bonilla

Editorial: Flamboyant