Feliu Formosa torna a les llibreries amb quatre publicacions sobre la seva trajectòria

L'autor català Feliu Formosa torna a les llibreries amb quatre publicacions que reuneixen les facetes de la seva obra com són la poesia, la traducció, el teatre i el dietari, i que conjuntament surten a la llum aquest febrer de manera casual.

El dietari 'El present vulnerable' (El Núvol) és una d'elles, i s'edita per tercera vegada per repassar la trajectòria vital de Formosa i explicar les relacions d'amistat mantingudes amb personatges com Agustí Bartra, Joan Vinyoli i Montserrat Roig, entre altres.

"El dietari es compon de tres llibres en un. Un més cultural, un altre un dietari sense dates, perquè era un moment de caos en la meva vida després de la mort de la meva primera dona, i després d'un període de dubtes i d'angoixa", ha especificat l'autor aquest dilluns en una roda de premsa en la llibreria La Impossible de Barcelona.

"És un llibre que es resisteix a morir", ha afirmat l'editor de la publicació, Bernat Puigtobella, que també ha destacat que es tracta d'un llibre que va marcar un abans i un després quan es va publicar per primera vegada el 1979.

Poesia i traducció



Una altra de les obres és 'Papallona de l'ombra' (Pagès Editors), una selecció personal que repassa els dotze llibres de poemes de Formosa: "He escollit els poemes més significatius", ha puntualitzat l'autor, alhora que ha confessat que actualment li costa trobar moments per escriure poesia.

Una activitat que sí que continua és la traducció i que plasma amb la publicació de 'El meu piano blau', una obra de la poeta alemanya Else Lasker-Shüler traduïda per primera vegada al català de la mà de Formosa: "És una poeta d'una imaginació extraordinària", ha destacat l'escriptor sobre aquest tema.

Formosa també ha remarcat que la traducció és la base de la seva obra, i ha volgut tenir un record especial per al traductor Joan Fontcuberta, amb el qual va compartir aquesta activitat durant molt temps i que va morir recentment.

Teatre i política



Finalment, una altra de les publicacions és un monogràfic sobre la trajectòria de Formosa com a actor teatral, que publicarà la revista 'El Procés' en el seu número IX: "És la primera vegada que ens centrem en un autor viu. Volíem donar veu a gent que parlés d'ell i de la seva vida a través d'una quarentena d'articles", ha explicat l'editor de la publicació, Joaquim Armengol, que còmicament ha volgut desvincular la revista de la situació política a Catalunya.

Qui s'ha referit al context polític ha estat el mateix Formosa, que ha lamentat: "Vivim en una dictadura. En el franquisme almenys sabies el que et podia succeir, ara ni això. És molt angoixant".