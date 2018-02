Una novel·la gràfica ressegueix la vida i l'obra de Pompeu Fabra

"Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua" és el títol de la novel·la gràfica sobre la vida del lingüista català que es presentarà el proper mes de març i que vol posar en valor el seu llegat en la llengua, la cultura i la societat catalana. L'obra està editada per l'Institut d'Estudis Catalans i per Rafel Dalmau Editor, i ha tingut el suport del Departament de Cultura i la Universitat Pompeu Fabra. El còmic pretén humanitzar la figura del lingüista i ha estat il·lustrat pel dibuixant especialitzat en el còmic històric català Oriol Garcia, que posa color al guió de la filòloga Gemma Pauné.. L'edició s'emmarca dins de les activitats commemoratives de l´Any Fabra (150 anys del naixement i 100 anys de la publicació de la Gramàtica catalana normativa).

La novel·la gràfica va acompanyada de textos que expliquen aspectes i anècdotes de Fabra emmarcats en el context històric i cultural de l´època. L´obra reprodueix tres moments claus de la vida de Pompeu Fabra. La joventut, marcada per la seva vocació per la llengua i el seu interès per l´esport i l´excursionisme. El retorn a Catalunya arran de la promesa de la creació d´una càtedra de llengua catalana. I el moment culminant de la seva dedicació a l´estudi de la llengua i la presentació del Diccionari.

El còmic podrà comprar a partir del mes de març per 13 euros i la presentació es farà l'endemà a les set de la tarda a la sala Prat de la Riba de l'IEC. Anirà a càrrec de Vicent Sanchis, director de TV3. Intervindran el president de l´IEC, Joandomènec Ros; la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals; i la directora de la Càtedra Pompeu Fabra (UPF), Teresa Cabré.

Els autors

Oriol Garcia Quera, autor de les il·lustracions, és un reconegut dibuixant de còmic històric que ha recreat, amb rigor i habilitat, episodis importants del passat, com ara: "Barcelona 1706-1714. Dietari d´un adroguer", "Terra de frontera. Olèrdola 1058", "Cessetans. Entre Roma i Cartago"; els dos últims, publicats en aquesta mateixa col·lecció.

Gemma Pauné Xuriguera, autora del guió i dels textos, és llicenciada en Filologia Catalana i en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Una part de la seva carrera professional s'ha centrat en l'àmbit de la Llengua i és una apassionada per l'obra de Fabra.