Heus aquí, publicada per primer cop dins l´Estat espanyol, l´autobiografia de Jella Lepman o, més precisament, el relat de com es va fundar la Biblioteca Internacional de la Joventut, a Munic, i de la creació de l´IBBY, en una narració autobiogràfica que abasta des de l´any 1945, just acabada la Segona Guerra Mundial, fins a l´any 1953, i que inclou el suport arribat d'arreu del món a l´organisme internacional del llibre per a infants i joves, que apuntava a la creació del premi Andersen.

El llibre es va publicar per primera vegada l´any 1964 però fins avui no havíem pogut llegir-lo a casa nostra, cosa que ara podem fer gràcies a una excel·lent traducció de l´alemany que inclou la conferència sobre literatura i educació que José Ortega y Gasset va pronunciar amb motiu del congrés que va donar peu a la instauració de l´IBBY.

Però no és solament el seu intrínsec valor de document històric (i hi ha molts aspectes que ara ens semblen estranys o fins i tot dubtosos, al costat d´una munió d´anècdotes, sobre escriptors com Erich Kästner i obres com Babar, que fan somriure per sota el nas) allò que motiva que aquesta sigui gairebé una lectura obligatòria per a tots aquells professionals que formem part d´una manera o altra del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, sinó que, per contra, es tracta d´un relat tan amè com apassionant, tan ple d´aquella fina ironia britànica com de calat organitzatiu, tan apte per encetar nous debats i perspectives sobre el llibre per a infants i joves com memorable per aprendre d´on venim i cap a on anem, i quants entrebancs burocràtics, sociològics, geogràfics o artístics s´han hagut de salvar, amb més o menys picardia, per arribar a ser on som... i més enllà i tot. En resum: una autèntica joia d´interès general.

D´interès general

Títol: Un puente de libros infantiles

Autor: LEPMAN, Jella Trad

Adap: Trad. Augusto Gely

Editorial: Creotz Ediciones