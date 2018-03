Carme Riera clama contra la pederàstia, la corrupció i la violència de gènere amb la novel·la «Venjaré la teva mort»

La catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948) ha publicat la novel·la 'Venjaré la teva mort' (Edicions 62). Amb aquest treball, Riera ha tornat a fer una incursió al gènere negre amb un volum que explica la història d'una detectiu que, marcada pel sentiment de culpa, recorda el cas d'uns nois innocents que van ser empresonats per unes proves que ella va presentar. La novel·la "contemporània" i "punyent" se situa a Barcelona l'any 2010 i aborda temes com la corrupció, la violència de gènere i la pederàstia. "Faig una denúncia claríssima perquè és un deure de la gent que escrivim ser crítics i mostrar les mancances de la societat", ha assegurat Riera. L'autora ha aclarit que 'Venjaré la teva mort' barreja característiques de la novel·la negra i un to humorístic de manera que, segons Riera, "és un treball més aviat gris".

La protagonista de la novel·la és una dona de 35 anys, independent, d'origen gallec, frustrada i amb ànsies de fer justícia. "M'ho he passat bastant bé donant veu a una persona que no té res a veure amb mi", ha explicat l'escriptora. "L'única coincidència que té amb mi és que viu a Sarrià (Barcelona). Ella literàriament no és gens bona i el seu model de llengua no és el meu", ha concretat.

El cas en que se centra la novel·la és el de la desaparició d'un home de negocis en un despatx de la zona alta de Barcelona que amaga una fosca trama escampada per tot Catalunya. La detectiu Elena Martínez es farà càrrec de la investigació amb pistes com una col·lecció de caganers o una curiosa esquela en clau. Gràcies als seus contactes, l'Elena no afrontarà la investigació tota sola.

Riera ha apostat per oferir una novel·la "contemporània" que abordi temes actuals com els canvis en les relacions de parella i les relacions entre els pares i els fills. L'acadèmica de la RAE ha avisat que després de llegir l'obra els lectors "no podran odiar els gossos", en relació al fox terrier que acompanya a la detectiu en la investigació.

Riera ha manifestat que l'espanta la pederàstia i que per això ha volgut tractar-la. "És espantosa i fa por. Les xarxes socials fan que estigui més present en la societat actual que anys enrere", ha criticat.

Al marge de la versió en català d'Edicions 62 també s'ha publicat una versió en castellà de la mà d'Alfaguara.