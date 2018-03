Vagi a l'avançada que a mi Pere Calders em pot. Ho sento, però potser no seré prou objectiu, i és que la seva ironia, les seves aclucades d'ull em desperten aquella enveja sana; pel que fa als contes, fa massa temps que el trobo a faltar. Se'm pot titllar de clàssic, però la precisió del mot de Pere Calders, la capacitat de donar un gir inesperat a la història amb la frase final d'un conte de poc més de deu línies és autènticament de geni. I aquest llibre no fa res més que recordar-nos com d'oblidat tenim un dels autors catalans que mereixeria estar a l'altar dels millors d'arreu.

Aquest recull és una selecció molt acurada de trenta-quatre contes provinents d'algunes de les obres cabdals de l'autor: Cròniques de la veritat oculta, editat el 1955; Invasió subtil i altres contes, del 1976; Tot s'aprofita, publicat el 1981, i De teves a meves, del 1984. Trenta-quatre perles en què, mercès a l'evolució de les obres seleccionades, podem observar com l'autor afuà l'enginy fins a convertir el conte en un art, amb una perfecció de cirurgià. I és que només cal provar de canviar, afegir, treure o substituir una paraula en els contes de la darrera època per adonar-se de com de barroers podem ser davant d'un mecanisme literari que funciona com un rellotge.

I si a més hi afegim les il·lustracions en color de l'Agustín Comotto, recentment reivindicat amb obres com l'impressionant 155, de la mateixa editorial, és una obra necessària a totes les biblioteques. I si voleu posar-vos a prova assageu amb el conte «Meteorologia aplicada»:

«Fa temps, van pagar-me amb un taló sense fons d'un Banc de Boira. Gràcies a no haver-lo pogut cobrar, he gaudit sempre de clarianes.»

Genial!

Títol: Coses aparentment intranscendents

Autor: CALDERS, Pere

Il·lustrador: Agustín Comotto

Editorial: Nórdica

A partir de 13 anys