El PEN Català impulsa la publicació de dos llibres que reconstrueixen gairebé un segle d'història de l'entitat

Amb motiu del 95è aniversari de la fundació del PEN Català, l'associació d'escriptors catalana ha impulsat l´edició de dos llibres escrits pel periodista Joan Safont que narren i reconstrueixen la seva història "compromesa amb l´escriptura, la llengua i la cultura catalanes, la llibertat d´expressió i els drets humans arreu del món", ha afirmat l'entitat en un comunicat. La primera de les publicacions descriu la història de la secció catalana del PEN Club, una de les primeres de l'Europa contemporània sota el títol 'PEN Català. Un exemple de diplomàcia cultural'. L'altra obra presentada, 'PEN Català i la internacionalització de la cultura catalana' narra, tal com indica el seu nom, la tasca de l'associació com a motor de la literatura catalana a l'exterior.

Així, en la primera obra coeditada per l´Editorial Meteora, Safont destaca la presència dels intel·lectuals catalans al món, l´ajut als escriptors catalans en temps de guerra, o el seu paper destacat de defensa del dret a la llibertat d´expressió. D´entre la seva activitat més contemporània, el volum destaca la promoció de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics el 1996, el Manifest de Girona el 2011, la contribució a la fundació de la xarxa de ciutats acollidores International Cities of Refuge Network (ICORN, segons les seves sigles en anglès) i la posada en marxa de programes europeus com Engage!, per promoure la cultura entre els joves. A més el llibre compta amb la traducció de tots els textos a l´anglès feta per Robin Vogelzang.

D'altra banda, i també nascut de la ploma de Safont, el segon llibre recull el que ha significat la presència de l'entitat en el marc dels diferents òrgans del PEN Internacional, especialment del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics. El llibre, editat per la Federació d´Organitzacions Catalanes Internacionals Reconegudes (FOCIR), a més, explica la importància de la defensa de la cultura en el marc de les relacions internacionals i la capacitat que té per a generar sinergies i complicitats entre Estats i nacions.

Tot i que les publicacions s´han donat a conèixer aquest dimarts a la premsa, la presentació oficial tindrà lloc aquest dijous 7 de juny a l'Institut Ramon Llull de Barcelona.