FOTOGALERIA: Els Batecs Solidaris apleguen més de 600 persones a l'Agulla

Més de 600 persones es van aplegar aquest diumenge al matí el parc de l´Agulla per córrer en la 7a Cursa del Mosquit, l´activitat estrella de la tercera edició de Batecs Solidaris, un cap de setmana esportiu organitzat per la Fundació Rosa Oriol i Ampans, amb el suport de l´Obra Social La Caixa i la col·laboració del Club Tennis Manresa, en una iniciativa per recaptar fons per al projecte «Invulnerables» de la Fundació Rosa Oriol per combatre la pobresa infantil i garantir la igualtat de condicions fins a l´edat juvenil i el de «Vida saludable» d´Ampans, per millorar l´assistència de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Els participants, entre ells la campiona mundial d´Ultra Trail i millor esportista catalana del 2015, Núria Picas, podien escollir entre dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un altre de 10, els quals permetien gaudir dels paisatges del Parc de la Sèquia i els entorns de l´Agulla en un matí que va començar molt ennuvolat. El temps, però, també va ser solidari i va permetre que tots els participants acabessin la cursa abans no es posés a ploure. La cursa va començar puntualment a les 9.30h, en un inici multitudinari, ja que els corredors dels diferents circuits sortien alhora, i feien una volta al llac del parc. Al cap de vint minuts ja arribaven els primers corredors del circuit curt, i des d´aleshores fins gairebé les 11 els corredors van anar creuant la línia de meta de forma ininterrompuda.

Les gotes van començar a caure quan l´organització es disposava a efectuar l´entrega de premis. Tot i que no era el més important, els guanyadors de la cursa de 5 quilòmetres van ser la promesa de l´Avinent Manresa Jan Bayona i Júlia Gonfaus, en la categoria femenina, mentre que Xavier Tomasa i Eva Perramon van ser els vencedors de la cursa de 10 quilòmetres.

Malgrat que la pluja començava a caure amb força, el Consell Esportiu del Bages va agafar les regnes de l´esdeveniment i es van fer les curses infantils, en format cros escolar, en un traçat que resseguia el llac en tres distàncies diferents.

Dissabte de pàdel i zumba

Després de les curses era previst una cursa d´orientació dins el parc de l´Agulla, però es va suspendre a causa de la pluja i la poca afluència de gent que quedava al parc a causa de la precipitació. La Cursa del Mosquit culminava ahir un cap de setmana solidari i esportiu que es va iniciar dissabte a les instal·lacions del Club Tennis Manresa, on durant tot el dia es va disputar un torneig de pàdel.

En la categoria femenina, la parella formada per Anna i Mariola Hurtado va vèncer Marta Tous i Pilar Laimon. En el quadre masculí, Xavier Noguera i Joan Prat van imposar-se en la final davant la parella formada per Jordi Matamala i Ramon Costa.

En aquesta jornada també hi va haver una sessió de zumba a càrrec del Gimnàs Vela, que va afegir ritme i música perquè els cors bateguessin amb més força que mai per una gran causa.