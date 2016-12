FOTOGALERIA: La reeixida segona edició del Vinya-Cross recull 7.500 euros

«Gràcies pel vostre esforç de posar-vos la samarreta taronja dels nens més vulnerables. Junts, ells i també nosaltres, serem invulnerables». Així donava les gràcies i tancava la segona edició del Vinya-Cross sor Lucía Caram, de la Fundació Rosa Oriol, i que també es va posar les vambes per fer el més curt dels dos circuits que tenia la prova.

A les 8.30 h del matí arribaven els primers corredors per recollir els dorsals, als quals s´anaven afegint centenars de corredors, fins a arribar als 500, que ja havien fet la feina dissabte a la botiga Ríos Runing i ja lluïen el dorsal al pit.

A les 10 del matí es donava el tret de sortida des del castell de l´Oller del Mas i els corredors s´endinsaven en els meravellosos entorns de la finca, i gaudien d´un escenari de tardor entre les vinyes, camps de cereal, oliveres i sempre salvaguardats per les muntanyes de Montserrat. Un terreny exigent que va posar a prova els més valents i va permetre als aficionats i menuts fer el seu recorregut fins al final, ja que la prova disposava de dos circuits, un de deu quilòmetres i un de cinc.

Solidària però competitiva

Tot i que quedava en un segon pla, la competitivitat no hi va faltar i els corredors van lluitar per quedar en les primeres posicions de la classificació. En la categoria general de 10 km, el guanyador va ser Adrià Duarri amb un temps de 35:26, seguit per Antoni Puig (38:18) i el tercer classificat, Sergi Cinga (38:19). En categoria femenina, el podi va ser per a Roser Pérez, amb un temps de 47:25, seguida per la segona, Teresa Forn (48:47), i la tercera, Lídia Artero (55:26).

En la categoria general de 5 km, José Izquierdo, que va quedar tercer en el circuit de 10 de l´edició anterior, va ser el primer amb 16:52, seguit per Josep Martínez (17:07) i Agustí Codina (17:39). En la categoria femenina, Manuela Martínez va ser la primera classificada amb un temps de 21:42 seguida per Lídia Pons (21:52) i Maria Perramon (21:54). Els guanyadors van rebre els seus respectius premis, així com els primers de les categories sub-23, més 40 i més 50. A més, tots els participants van gaudir d´una botifarrada, degustació de vi i formatge, cafè, servei de fisioteràpia, música i un gran photocall per capturar les millors instantànies. El sol que va lluir a mig matí va permetre als corredors gaudir d´un gran ambient al pati del castell.

Més de 35 voluntaris i 15 empreses col·laboradores van participar en el desenvolupament d´aquesta cursa, de la qual els organitzadors esperen poder fer una tercera edició encara més completa i que, entre altres novetats, inclogui una categoria per als més menuts.