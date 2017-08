Jordi Bes i Eli Gordón s'enduen la 4a edició del Trail del Moixeró

La localitat berguedana de Bagà va ser l'escenari de la quarta edició del Trail de Moixeró, que, com cada any, transcórrer pels paratges del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Enguany van participar gairebé 600 corredors. La prova es va celebrar amb total normalitat i el el temps va ajudar en el seu bon desenvolupament. A banda dels esportistes, durant el cap de setmana també van col·laborar prop de 170 voluntaris en les tasques d'avituallament, controls de pas i organització de les curses.

La prova que va donar el tret de sortida a la jornada va ser la XTrail de 39 quilòmetres, on el gironí Jordi Bes va repetir la victòria de l'any passat. Bes va millorar el temps aconseguit en l´edició anterior en creuar la línia de meta en 3 hores i 58 minuts. El segon classificat va ser Jonatan Mora, que va clavar el temps en les quatre hores, i el tercer, Marc Pérez, que va arribar quatre minuts més tard.

Pel que fa a la categoria femenina, la més ràpida en els 39 quilòmetres va ser Eli Gordón, amb un temps de 4 hores i 40 minuts. Al podi la van acompanyar Anna Comet (4:45:50.2) i la vencedora de l´any passat, la gironina Tina Bes (4:49:08.27).

En la prova curta, Anibal Fidalgo va ser el més ràpid en completar el recorregut en 1 hora i 31 minuts. Al podi el van acompanyar Nil Gaja (1:33:16,50) i el de Sant Joan de Vilatorrada, Marc Boixader (1:35:23.40). La millor noia d´aquesta prova va ser Irene Fuentes, amb un temps d'1 hora i 54 minuts. Fuentes va compartir el podi amb Maria Ramis, segona classificada (01:54:32,44), i la cor-redora de Puig-reig Carla Esclusa (02:03:26,24).

A banda d´aquestes dues curses, la festa va començar dissabte amb les curses XS, unes proves infantils dividides per categories que van tenir fins a 120 participants, la xifra de participació més elevada de les últimes quatre edicions. Tots els participants van rebre samarretes de la cursa, una medalla de record i petits trofeus de participació. En les proves d´ahir els premis per als vencedors van ser 200 euros per als primers classificats en la Xtrail i una estada al refugi Cal Tasconet-Gisclareny per als guanyadors de la 17km.



Proves puntuables



Per primera vegada, el Trail del Moixeró era una prova puntuable en el rànquing de l'Associació Internacional de Trail Running (ITRA). Aquesta associació elabora un llistat amb els millors corredors de Trail Running i delimita, segons la puntuació, quins poden participar i quins no en curses d'àmbit internacional, com la del Montblanc.

En aquest sentit, el Trail del Moixeró atorgava dos punts al guanyador/a de la cursa dels 39 quilòmetres i 1 punt al vencedor/a dels 17 quilòmetres. Pel que fa a la cursa gran, enguany s'ha adaptat el recorregut en la part final, substituint un tram de pujada per un altre en diagonal, de menys desnivell, per no fer tan exigent la darrera part de la cursa.

D´altra banda, i aprofitant el cap de setmana llarg, demà també hi haurà moviment a Bagà amb la caminada popular, organitzada per Amics de l´Atletisme i el Centre d´Excursionistes de Bagà. En la segona edició es preveu la participació d´unes 50 persones.