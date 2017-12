Òdena corona els millors duatletes catalans de muntanya per edats

Amb rècord d'inscripció (250 participants, el màxim previst), el Club Esportiu Mossos d'Esquadra (CEME) va organitzar la novena edició del Duatló de Muntanya d'Òdena, que forma part del circuit català i a la vegada, enguany, era campionat de Catalunya per edats i, per quart any consecutiu, campionat català de policies i bombers, amb una classificació paral·lela a la competició oberta a tothom. Una part de la recaptació per les inscripcions serà per a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística amb la intenció d'ajudar a combatre aquesta malaltia.

Amb unes condicions meteorològiques ideals (amb menys fred que els dies anteriors), els participants van fer front a un primer sector de cursa a peu amb dues voltes a un circuit de 2,6 k m per les zones més típiques d'Òdena, com és la seva guixera, la torre i el poble enrunat i algun tram urbà). Seguidament, el traçat amb bicicleta de muntanya d'uns 20 km, amb dues voltes a un traçat per corriols que puja fins al carismàtic puig d'Aguilera per retornar a Òdena per un ràpid descens. I la prova finalitzava amb la repetició del primer tram corrent (2,6 km).

La principal diferència amb qualsevol altre duatló del circuit català és que a Òdena el primer tram de cursa a peu es fa en dues voltes, com en el tram de bici, i això va fer que el duatleta rebés el suport del nombrós públic que es va reunir a Òdena, que va crear un gran ambient festiu.

Pel que fa a resultats, la cursa va ser molt disputada i Jordi Montraveta, del Fastriatlón, es va endur la victòria en un frenètic final amb Francesc Freixer (GE Esteve); va completar el podi Aleix Serra (CE Pedala.cat Balaguer). Quant a les fèmines, Laura Gómez (Ferrer Hotels m3t) es va imposar a la local Noemí Moreno (CAI Igualada) i a Laura Terradas (CT Granollers). En el català de policies i bombers, els vencedors van ser, respectivament, Aníbal Fidalgo i Adriana Tarré. Per grups d'edats, els respectius guanyadors van ser: 17-19 anys, Anna Carrión i Oriol Martínez; 20-24 anys, Laura Gómez i Jordi Montraveta; 25-29 anys, Laura Terradas i Pau Botella; 30-34 anys, Aina Picas i Xavier Madrina; 35-39 anys, Núria Ferrer i Roberto Fidalgo; 40-44 anys, Noemí Moreno i Francesc Freixer; 45-49 anys, Anabel Gracia i Sergi Rodríguez; 50-54 anys, Mònica Minguet i Santi Barrera; 55-59 anys, Miquel Genolla; 60-64 anys, Miquel Àngel Martín; 70-74 anys, Antonio Soria.

Els organitzadors del CEME van tenir la col·laboració de l'Ajuntament d'Òdena, Caldos Aneto, Coca-Cola, McDonalds Igualada, Nutrisport, CA Igualada, PC Roberto Lozano, GasXsatanas, Caprabo, Regordosa Fisioteràpia, Biobike Salut; MC Igualada, SEM, R. Cover Sport, SAILFISH, Pallarés Factory Bike Coffe i Òdena Village.