Uns 200 esportistes completen els 26 km de la Berga-Rasos-Berga 2018

arxiu particular

Podi femení amb Neu Claret (1a), Clàudia Roca (2a) i Judit Franch (3a) arxiu particular

Roger Embid, amb un registre de 2 h 36', va fer el millor temps a la 20a edició de la Berga-Rasos-Berga organitzada pel Club Esquí Berguedà, que va tenir la participació d'uns 200 esportistes, els quals van fer front al recorregut de 26 km i 1.800 m de desnivell en les modalitats de cursa de muntanya i marxa (caminada).

Darrere de Roger Ebid es van classificar Josep Rovira (2h 37') i Pau Fernández (2h 44'). En categoria femenina, Neu Claret va pujar al primer calaix del podi, amb un temps total de 3h 23'. Clàudia Roca va arribar segona amb un temps de 3h 25' i Judit Franch va ser tercera amb 3h 25'.

El recorregut de la Berga-Rasos-Berga ha evolucionat amb els anys amb petites variants en el traçat, tot i que s'ha mantingut gairebé intacte el seu pas per indrets característics com la cova de Can Maurí, la Figuerassa, Corbera, la font de Tagast, els Rasos de Peguera, Camp Llong o el santuari de Queralt.

Des de l'organització s'ha fet una bona valoració d'aquesta edició, tot i la pluja i la pedregada que va enxampar alguns participants, això sí, sense incidents.

Classificació de la 20a Berga-Rasos-Berga

Participants a la cursa

1 Embid, Roger 2:36:06

2 Rovira, Josep 2:37:38

3 Fernandez, Pau 2:44:29

4 Espuña, Franc 2:44:59

5 Gonfaus, Carlos 2:48:36

6 Caballó, Ramon 2:50:05

7 Ventura, Pau 2:51:35

8 Rodríguez, Oriol 2:52:30

9 Selva, Pol 2:53:13

10 Cassany, Quim 2:53:56

11 Camprubí, Marcel 2:55:15

12 Ruiz, Jose 2:57:04

13 Tort , Eric 2:57:41

14 Garcia, Christian 2:58:37

15 Martinez, J. C. 2:59:33

16 Pla, Eduard 2:59:34

17 Sala, Ignasi 3:00:15

18 Argüelles, Jordi 3:01:28

19 Carrera, Marcel 3:03:24

20 Bedia, Toni 3:05:53

21 València Xavier 3:06:05

22 Junyent, Víctor 3:06:40

23 Fernandez, Eduard 3:07:10

24 Comellas, Tomeu 3:08:15

25 Sarrà, Andreu 3:08:15

26 Fabrega, Jordi 3:09:01

27 Calves, Genis 3:09:47

28 Domingo, Sergi 3:10:54

29 Rodríguez, Roc 3:10:54

30 Calafell, Unai 3:11:42

31 Sanchez, Edu 3:13:06

32 Caserras, Ramon 3:15:13

33 Posas, Borja 3:15:18

34 Pujals, Vicen 3:17:43

35 Cortes, David 3:18:58

36 Serra, Pep 3:19:28

37 Mill, Marc 3:19:35

38 Santasusana, Alex 3:21:06

39 Barriga, Guillermo 3:22:46

40 Claret, Neu 3:23:11

41 Aubets, Ramon 3:25:22

42 Roca, Claudia 3:25:34

43 Franch, Judit 3:25:35

44 Cortizo, Ivan 3:27:35

45 Benitez , Marc 3:27:35

46 Pon, Mois 3:28:31

47 Armengau, Jordi 3:29:21

48 Fabregas, David 3:29:28

49 Marfa, Lluis 3:29:29

50 Serra, Sergi 3:29:57

51 Dachs, Jaume 3:30:45

52 Salvans, Antoni 3:31:54

53 Santacreu, Jordi 3:32:11

54 Garcia, Jordi 3:32:46

55 Suades, Josep M. 3:33:35

56 Soler, Marc 3:34:17

57 Cordoba, Dani 3:34:23

58 Rotxès Cristina 3:34:37

59 Fos, Francesc 3:34:44

60 Barragan, Jose M. 3:35:37

61 Parcerisa, Ignasi 3:35:56

62 Obiols, Joan 3:36:20

63 Serra, Óscar 3:36:22

64 Ballarà, Artur 3:37:39

65 Vilatarsana, David 3:39:07

66 Riba, Angel 3:39:32

67 Sarrà, Guillem 3:42:10

68 Comellas, Josep 3:42:57

69 Pujol, Josep M. 3:42:57

70 Tomas, Eduard 3:43:39

71 Sitges, Miquel1 3:43:39

72 Fernandez, Robert 3:45:33

73 Ripoll, Marc 3:45:47

74 Chacon, Javier 3:46:11

75 Ramírez, Xavier 3:46:13

76 Vilà, Josep 3:47:42

77 Coma, Ramon 3:48:37

78 Giraldez, Daniel 3:49:28

79 Baena, David 3:51:33

80 Boixader, Joan 3:52:55

81 Carreras, Xavier 3:53:52

82 Serra, Sergi 3:56:46

83 Garcia, Jorge 3:58:23

84 Rosello, Jordi 3:59:32

85 Martinez, Mikel 4:02:11

86 Garcia, Dani 4:02:45

87 Perarnau, Neus 4:04:26

88 Ponsa, Marta 4:04:27

89 Cols, Albert 4:12:46

90 Vilalta, Francesc 4:12:49

91 Torrents, Joan 4:12:49

92 Serra, Aleix 4:13:11

93 Soler, Emili 4:13:29

94 Fàbregas, Jacint 4:13:54

95 Ponsa, Lluc 4:14:33

96 Lao, Cristina 4:17:17

97Sellares, Vicen 4:17:36

98 Culell, Eva 4:17:40

99 Amills, Cristina 4:17:40

100 Escofet, Jordi 4:18:06

101 Navarro, Jordi 4:18:08

102 Beltran, Jessica 4:19:08

103 Simon, Joan 4:19:08

104 Sanchez, Teresa 4:19:34

105 Guijarro, Elisabet 4:20:28

106 Guijarro, Eva 4:20:33

107 Martínez, Anselm 4:23:04

108 Serarols, Antoni 4:24:32

109 Gil, Ignasi 4:25:58

110 Barnola, Marta 4:26:16

111 Balaguer, Judit 4:26:17

112 Clusella, Albert 4:26:55

113 Torres, David 8 4:27:15

114 Alarcon, Jaume 4:32:14

115 Caserras, Joan 4:36:04

116 Tur, Jordi Joan 4:36:44

117 Vilà, Lloren 4:37:02

118 Muñoz, Sebastian 4:47:14

119 Rodríguez, Eduard 4:49:30

120 Bayod, Xavier 4:55:32

121 Vilaclara, Margarita 4:56:11

122 Ferrao, Josep Maria 5:00:44

123 Noguera, Montse 5:00:44

124 Sarrà, Salvador 5:10:04

Participants a la marxa

Miquel Abalos Lopez

Sandra Alías Tort

Marta Armengou Pajerols

Toni Baños Castillo

Lourdes Barniol Coma

Isaac Bosch Higuera

Josep Ll. Brascó Díaz

Salvador Busquets Gubianas

Roger Calsina Figols

Jordi Cerdá González

Mariona Codina Corrons

Joan Codina Torner

Marc Comellas Soto

Jaume Cortina Torra

Alba Cots Alvarez

Núria Creus

Sandra Del Canto Gonzalez

German Del Canto Gonzalez

Vanesa Delgado Ortiz

Montse Díaz Sànchez

Antoni Escobet

Meritxell Fabres Foses

Mireia Ferrer Téllez

Ioana Filip

Oriol Galera Rosich

Alba Gangolells Sabata

Marc Garrós Ribera

Juli Gendrau Farguell

Juli Gendrau Gonfaus

Helena Gener Sala

Jessica Genescà Serra

Emma Gonzalo Gallego

Montse Guixè Lopez

Mariana Vasilica Horja

Eva glesias Call

Xavier Lacalle Soler

Juan Lòpez Carmona

Pilar Lopez Sauquet

Jesús Macià Costa

Clàudia Marfà Ferrer

Marc Marginet Sensada

Francesc Marginet Sensada

Marina Marsinyach Fabra

Maribel Martos

Lluis Molera Safont

Oriol Monserd

Ricard Montaner Reig

David Morales Botifoll

Núria Paré Soldevila

Carla Pautas

Baltasar Perarnau Aparicio

Alexandre Petit Gòmez

Jordi Plarromani Vila

David Pozo Espel

Laura Prunera Aledo

Mireia Puy Almagro

Ignasi Rafart Pascuet

Emma Raguàs Prat

Neus Ribera Toneu

Josep Ribera Vergara

Alfred Riera Maristany

Joan Ramon Sabartés Montanyà

Queralt Sequeda Serra

Antoni Serarols

Gemma Tor Fabregas

Xavier Torreblanca Moyano

David Traveset Maestro

Jordi Trulls Noguera

Laura Valldevilaramo Opi