CRÍTICA: 'Baywatch': Els vigilants perden la gràcia

The Rock i Zac Efron, protagonistes de l´adaptació.

The Rock i Zac Efron, protagonistes de l´adaptació. Imatge promocional

La realitat està dominada per les paradoxes. La irrupció (i l´esplendor) de la televisió fou un dels factors substancials que condicionaren el declivi del grans estudis de Hollywood, en els anys cinquanta i seixanta. Però mig segle més tard, ha esdevingut un dels filons més apetibles del cinema nord-americà. És difícil trobar, així, una sèrie televisiva icònica que no hagi estat traslladada a la pantalla gran.

'Los vigilantes de la playa' s´erigí en els anys noranta en un dels fenòmens més populars de la petita pantalla, i convertí als seus protagonistes (Pamela Anderson i David Hasselhoff) en estrelles paradigmàtiques de la dècada. Era inevitable, doncs, que Hollywood rodés una versió cinematogràfica d´aquesta telesèrie i excavés en el seu incommemsurable potencial nostàlgic. 'Baywatch: Los vigilantes de la playa' descriu les peripècies de dos socorristes professionals amb estils força antagònics per combatre una xarxa criminal que afecta la seva zona d´influència.

Seth Gordon (creador de la sèrie 'Breaking In' i de pel.lícules com 'Como en casa en ningún sitio' i 'Cómo acabar con tu jefe') no s´ha complicat gaire l´existència i ha bastit una comèdia declaradament estiuenca que barreja platja, nostàlgia i "buddy novies" (cinema de colegues).

El resultat final d´aquest còctel gens exigent és un divertiment ínfim, en que el seu mediocre director ha posat el pilot automàtic i supedita enterament la dubtosa eficàcia del seu producte al rendiment de la improbable parella que formen el marmori Dwayne Johnson i l´insuls Zac Efron. La Sra. Anderson i el Sr. Hasselhoff apareixen breument en aquest artefacte ràpidament oblidable que desaprofita miserablement la connotacions autoparòdiques de la premissa inicial.