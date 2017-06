Ja saps què faràs aquesta nit? Consulta les revetlles de Sant Joan de la Catalunya Central

BERGA

Plaça Gernika. 17 h. Arribada de la Flama del Canigó portada pels Amics de la Flama. Després, recorregut per la ciutat a càrrec d´esportistes dels clubs locals Mountain Runners del Berguedà, JAB-Berga, Club Atlètic Berga i Club Esquí Berguedà.

Plaça de Sant Pere. 18 h, audició de sardanes amb la Cobla de l´Escola Municipal de Música de Berga i a les 18.30 h, rebuda de la Flama, encesa del peveter i lectura del manifest per l´entitat La Bauma dels Encantats. Després, diversos pobles de la comarca s´enduran el foc. Actuació dels gegants de La Bauma i l´Esbart Queralt.

Plaça Viladomat. 18 h, espectacle d´animació infantil Els contes del Bernat i la Bruna, amb la Companyia Quasipunt. A les 19.30 h, actuació musical amb el duet intercultural format per Andrii Lysenko i Quico Bertran i a les 22 h, foguera i ball de revetlla amb Joan Altarriba.

Castell de Sant Ferran. 20 h, sopar compartit, encesa de la foguera i ball folk.



CALAF

Plaça dels Arbres. A les 18h, coca i xocolata i a les 19h arribada de la flama del Canigó a càrrec de Bike Calaf i lectura del manifest. A les 20 h, espectacle a càrrec dels Diables de l´Alta Segarra i a les 20.30 h, cercavila amb el Cucarell, fins a l´exterior de la sala d´actes municipal.

Carrer del Mestre Giralt. A les 21h, sopar popular. Venda anticipada de tiquets a l´Ajuntament i al Punt d´Informació: 8 euros (el mateix dia, 10). 22.30 h, al carrer del Mestre Giralt, ball amb el grup Crystal. Seguidament, PD´s diabòlics amb música per a tothom.



CALDERS

Plaça Major. A les 21 h, encesa de la foguera i revetlla de Sant Joan amb sopar i música.



CASTELLCIR

Plaça de l'Era. A les 21 h, arribada de la Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan.



CASTELLOLÍ

Plaça de les Escoles. A les 21.45h, rebuda de la Flama del Canigó i recorregut amb relleus per tot el poble i lectura del manifest. A continuació, darrera la llar d´infants, encesa de la foguera. 22.30 h, sopar a Cal Betes (20 euros). Música a càrrec de Lolipops.



IGUALADA

A l'Ateneu igualadí. De 21 a 3 h, sopar i festa a la pista de l'entitat i qui vulgui només festa també podrà apuntar-s'hi a partir de les 23 h. La festa l´amenitzaran els DJ´s de l´Acústic amb música dels 70, 80, 90 i de l´actualitat. També hi haurà un espai per als petits amb dos animadors al Jardí prohibit. Sopar: 20 euros; 15 euros els nens. Consultar menús a www.ateneuigualadi.cat. Tiquets a la secretaria de l´Ateneu (93 803 07 63). Per la festa sense sopar, 7 euros (inclou consumició).



MANRESA

Muralla de Sant Domènec. A les 17 h, rebuda de la Flama davant del Passeig i trasllat a la Plana de l´Om.

Plana de l'Om. A les 18.30h, ballada de sardanes amb la Cobla Súria.

Plaça Major. A les 19 h, xocolatada amb coca per als més menuts

Plana de l'Om. A les 20.15h, cercavila fins a la plaça Major, amb músics de carrer i la cobla bastonera Manrússia Van de Pal. 20.30 h. Encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de la Pubilla i l´Hereu de Manresa i actuació coral.

Plaça Major. A les 21h, inici de la Revetlla Infantil amb l'actuació de King Q Sham i encesa de la foguera quan es faci fosc.

Cal Gravat-Bufalvent. A les 22 h. Coca amb xocolata, a la plaça Joan Miró, i foguera a la plaça Josep Lluís Sert.



MOIÀ

Plaça del CAP de Moià. A les 19 h, arribada de la flama del Canigó portada per la colla de L´Estany i Collsuspina. Després, lectura del manifest i repartiment de la flama als pobles del Moianès.

Plaça Major. A les 22.30h, revetlla de Sant Joaon amb música i ball.



LA POBLA DE LILLET

Plaça de l'Ajuntament. A les 22h, arribada de la Flama del Canigó i la Senyera. Seguidament, lectura del Manifest, encesa de la Foguera i emplaçament de la Senyera al Pont Vell. Sardanes i coca i cava per a tothom.



SANTA MARIA D´OLÓ

Revetlla de la Plana A les 21 h, revetlla enmig de la natura amb sopar, festa i foc. Informació i reserves info@fundaciolaplana.org.



SANT JOAN DE VILATORRADA

Espai Plaça Major. A les 19 h, concert de l´Orquestra Selvatana.

Entrada del Poble. A les 20h, inici de la caravana de la flama del Canigó i foguera de Sant Joan, des de l´entrada del poble pel c. Manresa. Recorregut: c. Major, plaça de la Pau, c. del Pont, c. Vilaseca, c. Mercè Rodoreda i plaça de la Solidaritat. Després, lectura del manifest i encesa de la foguera a les 21.30 h, al davant de la plaça de la Solidaritat.

Espai Foguera. A les 21.45h, inici del cercatasques i del vilapinxo.

Espai Xemeneia. A les 23.30h, concert de rumba del grup local El Quinto Carajillo.

Espai Plaça Major. A les 24h, ball popular amb l´Orquestra Selvatana.

Espai Xemeneia. A la 1h, concert de La Banda del Coche Rojo. A les 3.30 h, actuació de Paco Pil.



SANT VICENÇ DE CASTELLET

Plaça de la Generalitat. A les 17.15, rebuda de la flama del Canigó i a les 19.45 h, sortida de la flama des del pla de les Vives.

Pont de Sant Vicenç. A les 20h, entrada de la flama pel pont de Sant Vicenç i cercavila fins a la plaça de l´Ajuntament. A les 20.45 h, rebuda de la flama, encesa del peveter i lectura del manifest.

Porxo de Cal Soler. A les 23.30h, revetlla amb els grups Star3 i The Bombardier. Entrada gratuÏta.



SÚRIA

A les 18.30 h, arribada de la Flama del Canigó, procedent de Manresa i portada per esportistes de la vila. Encesa del peveter al davant de la Casa de la Vila. Recorregut: carrer Ignasi Abadal, plaça Sant Joan, carrers Salvador Vancell i González Solesio, i avinguda de l'Ajuntament. 20.30 h. lectura del manifest. Actuacions dels Capgrossos, geganters i grallers del Gorg de l´Olla, colla castellera Salats, ball de cascavells amb el Tro Gros, i alumnes de l´Escola Municipal de Música amb la col·laboració de músics suriencs, davant la Casa de la Vila.

A les 21h, cercavila amb la Xaranga de l´Escola Municipal de Música i altres músics suriencs. Recorregut: avinguda de l´Ajuntament, carrers González Solesio, Domènec Quinquer, Magí Fàbrega, Sant Josep, Salvador Vancell i plaça de Sant Joan.

Plaça de Sant Joan. A les 21.30h, sopar popular de revetlla. Preu: 10 euros. Venda anticipada de tiquets: establiments Cansaladeria Cal Vila, Dos26 de Maria Jové i Rubik Espai Fitness. 23 h, encesa de la foguera i inici del concert de revetlla amb els grups Trifàsic (23 h), Séptimo A (1 h) i DJ Alexander Main (3 h).