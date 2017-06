En pensar en les platges paradisíaques del Carib segur que a més d'un li ve al cap la República Dominicana. I és que amb els seus més de 1.000 quilòmetres de costa, aquest petit país de les Antilles és un dels destins preferits pels amants de les aigües cristal·lines i de la sorra blanca.

Encara que és difícil quedar-se amb una de sola, aquí et mostrem algunes de les millors platges de la República Dominicana.

Platja Bávaro

La que segurament és la platja més famosa de Punta Cana, i una de les més populars de tot el país, compta amb una gran oferta d'activitats recreatives i amb el major nombre de complexos turístics de la zona. Aquí podràs gaudir del sol mentre contemples les seves aigües de blau turquesa i els seus quilòmetres de sorra blanca.

Platja Macao

També a Punta Cana es troba la platja Macao, un enclavament paradisíac diferent de les altres platges de la zona. A aquest lloc, allunyat de qualsevol hotel, només es pot accedir amb cotxe, fent que sigui menys turístic i més tranquil. A més, les seves grans onades el converteixen en la destinació preferida dels amants del surf, que poden llogar taules en la mateixa platja.

Platja de Bayahibe

Catalogada com una de les més boniques de tota la República Dominicana, la platja de Bayahibe es troba a uns 20 minuts de la Romana, en un petit poble de pescadors que porta el mateix nom. En aquest lloc podràs gaudir d'excel·lent peix o marisc de la zona en algun dels seus xiringuitos, cocos recentment caiguts dels arbres i, per descomptat, de la sorra fina i blanca de les platges caribenyes.

Platja de Cayo Levantado

A la península de Samaná es troba Cayo Aixecat, una petita i paradisíaca illa que s'ha convertit en la destinació preferida de molts turistes estrangers i del mateix país. Les seves aigües cristal·lines i sorra blanca convergeixen amb les seves altes palmeres i els seus boscos frondosos. La majoria dels seus visitants arriben en excursions des de diferents parts del país, però si vols passar la nit Cayo Aixecat, compta amb un exclusiu i luxós hotel.

Platja Sosúa

Si t'agrada la vida animada però també poder relaxar-te o donar-te un bany en aigües tranquil·les, la platja Sosúa és el teu destí perfecte aquestes vacances. En l'època estival aquest lloc s'omple de música i restaurants davant del mar. Envoltada d'exuberants boscos tropicals, aquesta platja és un dels principals llocs d'interès turístic del nord del país.

Platja Juanillo

A Cap Cana, al sud de Punta Cana, es troba aquest enclavament més tranquil i menys concorregut que la resta de platges de la zona. Gaudeix de la sorra fina, llargues palmeres i aigües cristal·lines tan característiques del Carib a la platja Juanillo.

Platja Grande

Considerada com una de les millors platges de la República Dominicana gràcies a les seves ones, és també el lloc ideal per relaxar-se i desconnectar. Al llarg d'aproximadament un quilòmetre de longitud, podràs gaudir de la seva sorra blanca envoltada de cocoters i delectar-te amb el marisc típic del lloc que ofereixen els xiringuitos de la zona.