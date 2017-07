Una artista uneix imatges per crear paisatges surrealistes

Es diu que l'experiència és un grau, encara que la veritat és que en algunes ocasions, per molt jove que un sigui, hi ha certs aspectes per als quals no cal viure cent anys. I si no que l'hi preguntin a la jove portuguesa Luisa Azevedo. A través de l'art, cosa que no agrada tant en la gent de la seva generació, ha aconseguit convertir-se en tot un fenomen a Instagram, on compta amb més de 70.000 seguidors. Perquè la seva feina, com ella a la seva edat, és especial. Azevedo uneix imatges per crear paisatges i moments surrealistes que han agradat, de ple, en els 'Millenials' del moment.





Children see magic because they look for it ??

New species of flamingos ? Collaboration with dear Corinne @_nomadicmom ? . OP: @_nomadicmom

Així,són les armes secretes de la jove de Lisboa, que aconsegueix formar tantcom... Des de la seva pàgina web,, la jove es retrata per als seus seguidors i descriu alguns detalls de la seva vida. "M'agrada crear el meu propi món a través de l'art", sentencia, per afegir que "vaig aprendre la majoria de trucs de Photoshop de manera autodidacta, veient tutorials aTot un talent que ha progressat en tan sols un any, quan va començar aquesta sèrie fotogràfica. Ara, estudiant, s'està especialitzant en, una disciplina innovadora que, segurament, podrà fer evolucionar més a Azevedo en els seus mons imaginaris. "Vaig trobar a la fotografia i la seva manipulació un desafiament. A través de la deconstrucció, construeixo la meva pròpia realitat".