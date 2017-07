Edna trenca un silenci de sis anys amb «Ara o mai»

Els bagencs Sergi Albareda, Xavi Padrós, Ernest Larroya i Ferran Tomàs van estrenar-se com a Edna el 2011. Ho van fer amb Efecte Baskerville , un disc editat el 2011, enregistrat i mesclat per David Rosell i de plena vocació rockera. No sortien del no-res. Hereus de Yawn, Albareda, Padrós i Larroya es va unir en aquest nou projecte cantat en català amb el baixista de Projecte Bu, Ferran Tomàs. Van fitxar per Música Global, van afegir més cançons al disc i van girar pel país. I fins avui, que trenquen un silenci de sis anys.

En aquest període, la vida dels components d'Edna ha girat com un mitjó: fills, canvi de discogràfica, llargues temporades sense tocar... Però, com diu el títol del seu segon treball: Ara o mai, que han editat per U98 music. La banda manresana presentarà dissabte les cançons del nou disc en la quinzena edició del Rock M'enrotlla de Castellgalí, i avui treuen a la venda el treball. Serà el primer pas per tornar a escena. El canvi de discogràfica ha estat «important», explica Ernest Larroya, per tirar endavant un projecte que els ha servit per «posar-nos les piles».

Ara o mai, que també dóna nom al primer senzill del disc, fa referència, explica Larroya, a factors personals, de la banda, i de compromís amb la situació política del país. Gravat i mesclat novament per David Rosell a l'estudi Can Pardaler d'Artés, el so del disc es manté fidel al rock «amb melodies més pop» en temes com Pas a pas; i amb un so més «estripat» en cançons com Sense límits . «Potser sona una mica menys contundent que l'anterior però hem fet el que ens ha vingut de gust», subratlla Larroya, convençut que el rock no viu el seu millor moment: «Toquem de peus a terra i tenim clar que costa trobar concerts i que la gent compri discos de rock, però és el que ens agrada». Juanjo Muñoz ha masteritzat el treball a Catmastering de Manresa i el disseny del disc és de Roger Farré, ambdós, membres de Gossos.

Del nou treball ja es pot veure el primer videoclip, Ara o mai , que signen Farré i Sergi Beringas. I no serà l'últim. El treball es nodreix de diferents «col·laboracions», com la del mateix Farré («que s'ha convertit en el cinquè membre d'Edna», riu Larroya), que posa veu al tema L'últim gra de sorra o la d'Alba Logan, que toca el sac de gemecs i la tarota a Ara o mai (una picada d'ullet als elements d'arrel en un tema 'polític') i el violí i la viola a Agafa'm la mà.

Però com que és Ara o mai, el grup no s'ha posat «límits» i «ens hem atrevit amb un 'invent'». El disc conté 12 temes i un tretzè que és una remescla «ballable» (feta per Rosell) del tema titulat, precisament, Ballo. Amb tota la carn a la graella, Edna torna als escenaris.