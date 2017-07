'Spiderman: Homecoming': El Peter Parker definitiu

Després que The amazing Spider-Man 2 demostrés que l'home aranya estava de pega amb les seves adaptacions cinematogràfiques (no era una mala pel·lícula, però pecava d'adotzenada), va passar el que feia molts anys que hauria d'haver passat: Marvel es va asseure a parlar amb Sony, que ostenta els drets del personatge des de final dels 90, i la va convèncer d'arribar a un acord per inserir l'home aranya a l'univers en expansió dels seus herois en propietat.

La primera prova audiovisual del pacte la vam tenir a Civil War, on l'escollit per interpretar Spider-Man, Tom Holland, s'apropiava de mitja funció amb només unes poques escenes i denotava, a més, que Marvel havia entès perfectament en què havia de consistir la relectura del carismàtic superheroi. Dirigida per John Watts, autor de la molt notable Cop Car , aquesta nova entrega mostra un Peter Parker adolescent que alterna la seva difícil vida acadèmica amb la certesa que no és fàcil gestionar els poders que li ha atorgat una aranya radioactiva.

A més, descobreix que un sinistre científic, que es fa dir el Voltor, ha decidit demostrar al món que Spider-Man no té res a fer contra la seva armadura voladora. Peter, en tot cas, no està sol: per una banda té la seva tieta May, que cada dia entén menys l'adolescència del seu nebot, i per l'altra, Tony Stark, que intenta fer-li entendre que per formar part dels Venjadors primer s'haurà de formar, i molt, com a superheroi.

El film té un repartiment esplèndid, encapçalat per Holland, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Michael Keaton, Logan Marshall-Green, Zendaya, Donald Glover, Angourie Rice, Kenneth Choi, Jon Favreau i Bokeem Woodbine. La banda sonora original la firma Michael Giacchino, que va debutar a l'univers Marvel amb una extraordinària partitura per a la pel·lícula Doctor Strange.