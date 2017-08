'Transformers: El último caballero': Apocalipsi robòtica

Malgrat que després de la tercera entrega va dir i repetir que abandonava la seva saga més comercial, aleshores va arribar una quarta (força més digna del que s'ha dit, per cert) i fins i tot aquesta cinquena, que s'estrena avui i que fa tota la pinta d'un comiat. Per esgotament de Michael Bay, sí, però sobretot perquè ja no queda gairebé res per explicar.

Transformers: El último Caballero juga amb dos fronts narratius ben particulars. Un, menys sorprenent per habitual però força insòlit per un producte tan comercial com aquest, planteja una distòpia en què la humanitat s'ha tornat minoritària davant els continus enfrontaments entre màquines extraterrestres. L'altre, que arriba a fer-se simpàtic de tan tronat, explora l'origen del conflicte i el remunta ni més ni menys que a l'època del rei Artur. Enmig de tot això, vells i nous coneguts de la saga uneixen les seves forces per aconseguir que Optimus Prime, que ha tornat a la Terra després d'un enigmàtic viatge espacial, torni a ser el líder que els Autobots necessiten.

Michael Bay torna a convertir les joguines de Hasbro en el pretext per a una llarguíssima (149 minuts!) successió de batalles apocalíptiques. I si bé és cert que el guió és clarament el més desganat de les cinc entregues, s'ha de reconèixer que el director continua sent únic a l'hora de conferir espectacularitat a qualsevol cosa que facin els personatges.

El repartiment, esplèndid i això no es pot obviar, és format per Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Isabela Moner, Stanley Tucci, John Turturro, Josh Duhamel, Gil Birmingham, Santiago Cabrera i Laura Haddock, la mare de Star-Lord als dos lliuraments de Guardianes de la Galaxia.