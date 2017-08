Descobreix l''Escape Room', un valor a l'alça a les comarques centrals

Un ´escape room´ o ´room escape´, una denominació discutida però l´ordre dels factors no altera el significat, és un joc d´escapisme en viu que consisteix a sortir d´una habitació en un temps límitat a partir de la lògica, l´enginy, l´observació i l´habilitat. Un grup d´entre dos i sis persones es tanca en una habitació amb l´objectiu de resoldre tots els enigmes, proves i puzles per avançar en la trama i escapar en 60 minuts. Cada joc pot ambientar-se en multitud de temàtiques: l´amagatall d´un mafiós, un laboratori d´experiments secrets, búnquers militars, presons o cases encantades.

L´origen dels ´escape room´ sorgeix a la dècada dels anys 80 a partir d´un videojoc per ordinador que consistia a plantejar diferents escenaris amb l´objectiu de resoldre un crim. L´any 2006, un grup d´enginyers nord-americans va crear el primer joc d´escapisme en viu, «Origin». Els seus misteris i reptes estaven inspirats en les obres d´Agatha Christie i es va convertir en una atracció turística. L´experiència es va estrendre ràpidament per Àsia i poc després va arribar a Europa. Va ser a Budapest, capital d´Hongria i ciutat on curiosament va néixer l´il·lusionista i escapista més famós del món, Harry Houdini, on el 2011 l´empresa ParaPark va crear el primer joc d´Europa. Aquesta mateixa empresa va instaurar la primera sala d´escapisme a Espanya, concretament a Barcelona, el 2013. Actualment a l´Estat n´hi ha més de 600, repartides per totes les comunitats, però la capital catalana és la ciutat capdavantera en aquest àmbit, amb més de 150 jocs disponibles.



De la clandestinitat al Game Point Center

Els jocs d´escapisme van començar amb un caire d´activitat oculta i enigmàtica, fins i tot, clandestina. La gent no coneixia aquest món i anava a les sales sense saber ben bé què s´hi trobarien, normalment aconsellats per algun amic que hi havia jugat o n´havia sentit a parlar. Era una època en què a Barcelona no s´arribava encara a la desena de propostes i la cultura escapista encara no estava tan estesa. En arribar al local es feia una mena de cerimònia d´iniciació amb una extensa explicació de tots els paràmetres. L´augment de la demanda d´aquest tipus d´oci ha fet que l´oferta s´anés multiplicant, i així el juliol passat es va inaugurar a Barcelona el centre més gran d´Europa en ´escape room´, el Game Point Center. Situat al reciente del Port Fòrum, s´hi poden trobar 18 jocs diferents amb tres nivells de dificultat i adaptats per jugar en cinc idiomes.

La modalitat de joc també ha anat evolucionant al llarg dels anys. Als inicis, el resultat dels enigmes per resoldre donaven números per obrir cadenats. Les proves eren més manuals i clàssiques i les ambientacions de les sales resultaven més senzilles. A poc a poc, l´abundància de cadenats va disminuir i es va donar més protagonisme a la mecànica i l´electrònica. Ara per ara es poden trobar multitud de portes que s´obren soles un cop activats els mecanismes correctes o làsers que, apuntant al lloc adient, permeten accedir a qualsevol tipus de caixa o travessar comportes.

Pel que fa a la posada en escena, els jugadors busquen viure la història com si fos real, es volen sentir com els protagonistes d´una pel·lícula. És per això que les ambientacions són cada vegada més fidels a la realitat. Avui en dia podem trobar des d´una mina on s´ha de jugar amb casc perquè hi ha risc de despreniments fins a una cova prehistòrica amb pintures rupestres reals del paleolític. Cada vegada més es busca viure una experiència d´immersió total.