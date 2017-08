Navarcles torna a reunir art plàstic i música en directe

No va néixer com a festival, sinó com a homenatge. El Live Music Navarcles, que aquest cap de setmana omplirà l'espai de la Font Nova de música en directe i art plàstic, va arrencar fa quatre anys com un acte de record d'amics, familiars i companys al desaparegut guitarrista navarclí Pedro Gutiér-rez, que havia estat membre de diverses bandes del poble. «Després de la trobada, vam pensar que estaria bé fer un festival», explica Antonio Jiménez, organitzador i membre del conjunt Auryn Old Band, on tocava Gutiérrez. Així va ser com, el 2015, es va repetir la jornada de música en directe a l'entorn natural de la Font Nova. L'any passat es va ampliar també a diumenge, amb una primera trobada de grafiters i un escenari obert a diversos artistes de rap, i ara, en la quarta edició, el Live Music es consolida i amplia l'àrea geogràfica dels conjunts musicals convidats.

«És l'any que tindrem més idiomes dalt de l'escenari», assegura l'organitzadora Mon Roig, que s'encarrega de fer el primer contacte amb els grups que s'hi apunten a través del correu electrònic o les xarxes socials. «Destaca el duet Sinhom, que canta en rus, i la barcelonina d'origen francès Adeline». «Sempre intentem que hi hagi varietat d'estils i que la potència de la música augmenti a mesura que avança el dia», afegeix Jiménez.

La cita també inclourà actuacions d'una desena d'alumnes de l'escola de música de Navarcles i diversos tallers per als infants, així com un petit escenari on els menuts podran tocar diversos instruments. Diumenge, els grafiters i pintors de gran format pintaran en directe durant tota la jornada, i al vespre el festival es tancarà amb música disco dels anys 70.