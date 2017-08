Realitat virtual: Un estiu entre aparences i simulacions

Les recreacions i les imatges 360º estan més de moda que mai, i ofereixen un punt de vista únic i original

Amb l'arribada de l'estiu és el moment per a molts de fer totes aquestes coses que al llarg de l'any no s'han pogut dur a terme per falta de temps. I una d'aquestes coses és experimentar amb la realitat virtual i les imatges –fotos i vídeos–de 360?°.

Encara que no ho sembli, els accessoris i dispositius per gaudir d'aquestes tecnologies no són tan cars. Les ulleres de realitat virtual estan proliferant i ja es poden trobar dispositius com les ulleres Trust Gaming GXT 720 –50 euros–a molt bon preu. Aquest accessori compatible amb qualsevol telèfon intel·ligent de fins a 5,5" permet veure vídeos i fotos de 360 ?° des de plataformes com YouTube o Facebook. Les ulleres són realment còmodes, lleugeres, i inclouen un comandament que permet moure'ns per dins de les imatges sense haver de moure el cap.

La francesa Parrot ha sabut reinventar-se gràcies als drons domèstics. La seva última incorporació és el sistema Bebop 2 amb visió en primera persona FPV –550 euros. Aquest quadricòpter amb comandament incorporat de gran abast –fins a 2 km– i suport per al mòbil, converteix aquest últim en un visor en primera persona amb què podem ficar-nos de ple en els vols que fem. També hi ha una versió per a l'avió Disc –800 euros– capaç de volar a 80 km/h. I aquí l'experiència és directament orgàsmica.

Encara que, si cal parlar de realitat virtual, cal esmentar Sony i la seva PlayStation VR –400 euros. El seu últim llançament, Farpoint –85 euros– inclou una pistola amb la qual passarem el millor i més divertit estiu virtual, encara que per això s´hagi de desplaçar a l'espai exterior.



Una altra realitat



Si el que volem és tenir un record únic de les nostres vacances, llavors el millor és aconseguir una càmera 360º. Avui dia les dues millors opcions són la nova Samsung Gear 360º –250 euros– i la LG 360 Cam –160 euros. La de Samsung ha estat l'última a sortir al mercat, i, a més de fer fotos i vídeos a 360º, permet fer directes a Facebook Live amb aquest format d'imatge. La càmera de LG ofereix una ergonomia i manejabilitat úniques, a més d'un preu immillorable.

En tots dos casos la compatibilitat és total amb qualsevol mòbil o tauleta Android o d'Apple. Al nostre Facebook ja tenim fotos i vídeos gravats en 360º. De veritat no et pica la curiositat?