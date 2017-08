El FeMAP porta la música en directe a més de dos mil metres d'alçada

Excursionistes i alpinistes solen ser, habitualment, els visitants que més freqüenten les instal·lacions del refugi el Niu de l´Àliga, un ´balcó´ del Pirineu central situat al cim de la Tosa d´Alp, a 2.536 metres sobre el nivell del mar. Demà, però, l´espai veurà alterada la seva calma habitual per convertir-se, durant unes hores, en l´escenari d´un dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), on músics, instruments i públic prendran el protagonisme. El conjunt Fantasiant, especialitzat en la viola de gamba, hi portarà el seu repertori de música francesa dels segles XVII i XVIII, amb obres dels compositors Marin Marais, Sainte-Colombe i François Couperin.

«He estat a alta muntanya, però mai amb la viola de gamba. Estem molt contents de tocar al Niu de l´Àliga, és un espai increïble i una molt bona oportunitat. Sempre fa il·lusió poder fer un concert en un lloc com aquest», afirma Anna Casademunt, que, juntament amb Marc de la Linde, integra una formació que va néixer l´any 2015 amb l´objectiu de recuperar i donar a conèixer el repertori escrit per a dues violes de gamba. «Malgrat que en la majoria de conjunts té un paper poc protagonista, hi ha una gran quantitat de música feta per a aquest instrument, per això vam decidir apostar-hi», afegeix la intèrpret.



Una logística complexa



Per tal d´arribar al cim de la Tosa, punt de confluència entre els municipis d´Alp, Bagà i Urús, tant el públic com els músics, tècnics i organitzadors hauran de fer ús del telecabina de l´estació d´esquí de La Molina, a través del qual també es puja al refugi el material necessari per dur a terme el concert. És per això que el conjunt Fantasiant completarà el so de les dues violes de gamba amb una tiorba, l´instrument de corda interpretat per Igor Davidovics que exercirà de baix continu. «Tenim diversos formats, i primer els vam enviar una proposta amb clavicèmbal. Des del festival ens van demanar si podia ser sense per tal de facilitar la logística», explica Casademunt, que assegura que té «curiositat» per veure quin tipus de públic assistirà al concert de demà.

La iniciativa de fer recitals al refugi va ser idea de l´alcalde d´Alp, i ja es va provar en l´edició del FeMAP del 2015, malgrat que aquell dia el temps no va acompanyar gaire. Enguany s´ha reprès amb la intenció de repetir-lo cada any. «És cert que és més complicat que fer un concert en un teatre, però no hi ha res que sigui insalvable», explica Josep Maria Dutrèn, director del festival. «Els telecabines de La Molina ja estan preparats per pujar càrregues i procurem que la instrumentació no sigui gaire complexa. Com que és música antiga, equip de so no n´hi ha, es fa en acústic. El que sí que hi ha són equips de llum. Per seguretat, cal que a la mateixa cabina no hi hagi instruments i persones».

Un cop s´ha baixat del telecabina, encara queda un tros fins al refugi, que es pot fer en 4x4 o a peu, en una passejada de 20 minuts. «El FeMAP té vocació de fer concerts poc convencionals amb la filosofia d´atreure més públic. Aportem ingredients nous, com les visites culturals. Al concert del refugi hi haurà famílies i grups d´amics que vénen a viure una experiència integrada de natura i música», assegura Dutrèn.