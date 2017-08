Montserrat commemora els 500 anys de la reforma luterana amb música vocal de Bach

A final d´octubre d´aquest any, concretament el dia 31, es complirà el cinquè centenari de la reforma protestant, una fita històrica clau a Europa que va suposar la divisió de l´Església i que va tenir en l´alemany Martí Luter la principal figura protagonista. Ara, 500 anys després, el Festival Internacional d´Orgue de Montserrat ha volgut commemorar aquell esdeveniment amb un concert que tindrà una gran presència de música alemanya. I el compositor escollit és un clàssic entre els clàssics: Johann Sebastian Bach, amb dues de les seves cantates més conegudes, la número 147 i la número 29.

«La música és una manera d´expressar la unió, i aquest recital s´emmarca en un període de celebracions que no vol subratllar el que ens separa, sinó el que ens uneix. Tot i ser música luterana, supera totes les fronteres», explica el director artístic del festival, Jordi-Agustí Piqué, que assegura que el mateix papa de Roma ha volgut que es fessin actes arreu d´Europa –no només als països protestants– per commemorar l´efemèride.



Un cor «d´alt nivell»



Els protagonistes escollits per dur a terme el repertori, que s´interpretarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a la basílica de Santa Maria de Montserrat, són la dotzena de cantaires que formen part del prestigiós cor Barcelona Ars Nova. El conjunt va ser fundat l´any 2012 a la capital catalana, dins del projecte de les Misses Polifòniques, un cicle d´audicions de música litúrgica que, seguint el model de diverses ciutats europees, s´interpreta en esglésies durant les cerimònies. «És un cor d´alt nivell, molt especialitzat; són eminentment cantants solistes. Hi ha antics alumnes de l´Escolania de Montserrat, com Jordi Ricart, Carles Prat, David Hernández o Josep Benet. Tenen molta qualitat», explica Piqué.

La directora de la formació és Mireia Barrera, guardonada l´any 2014 amb el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i, en paraules del director artístic del festival, «una de les primeres batutes del país». «Jo mateix vaig participar en la formació inicial del conjunt i hi tinc bona relació. Aquest Nadal passat, dins de l´ofici d´una litúrgia, va néixer la idea de fer aquest concert. La Mireia havia dit que fins que no se sentissin a gust no vindrien, i ara sembla que han arribat al seu moment de maduresa. És la primera vegada que fem un recital totalment de Bach amb format de cor al festival».

A l´orgue els acompanyarà Miquel González, organista de la parròquia major de Santa Anna de Barcelona i de l´església de Santa Maria de Badalona, i alhora codirector del festival d´orgue de Montserrat, on ja ha actuat com a solista i acompanyant un parell de vegades. González també va ser qui va enregistrar el primer disc que es va gravar just després de la construcció de l´instrument, que té un pes total de 12.000 quilos, fa 12 metres i mig d´alçada i va requerir 22.000 hores de treball artesanal.



Una adaptació difícil



Tal com explica el mateix González, autor dels arranjaments, el principal atractiu del concert vespre és l´adaptació per a orgue que s´ha fet de les cantates de Bach. «Idealment, és un repertori pensat per a orquestra, però com que la figura principal del festival és l´orgue, volíem que sonés amb el cor; per això s´ha adaptat. Ha estat una feinada perquè, tot i que s´ha hagut de reduir la partitura, havia de sonar com sona amb l´orquestra; les notes han de ser les mateixes. M´ha resultat difícil i engrescador, i sembla que el resultat és satisfactori», assegura l´organista, que durant el concert exercirà de fil conductor. «En una ària canta un tenor, després descansa i canta el baix, i tot seguit canta el cor sencer. L´organista toca tota l´estona, jo no tinc ni un sol minut de descans», explica González.

Pel que fa a l´estructura, el concert s´iniciarà amb la cantata BWV 147, que inclou el conegut fragment Jesus bleibet meine Freude. «És el cant més famós de Bach, i forma part d´una cantata dedicada a la festa de la Visitació, que és la mare de Déu que els luterans commemoren», diu Jordi-Agustí Piqué. Tot seguit hi haurà un parell de peces d´orgue en solitari, amb dues àries de les cantates 208 i 68. Finalment, la cantata BWV 29, «un cant d´acció de gràcies a Déu traduït pel mateix Luter a l´alemany» i que inclou un gran solo d´orgue, tancarà el repertori.

«Bach és molt conegut, és un compositor que entra molt bé a tothom», opina González. «A mi no em cansa escoltar-lo i crec que a la gent li passa el mateix. El públic que ve al festival ja sap què va a escoltar», assegura l´organista.



Presència catalana



El concert de Miquel González i el cor Barcelona Ars Nova serà l´única proposta amb participació catalana de la setena edició del Festival Internacional d´Orgue de Montserrat, que enguany ja ha acollit recitals de l´organista de la basílica de Santa María del Coro de Sant Sebastià, Loreto Aramendi, i del mestre txec Michal Novenko, un expert en la improvisació.

La propera i última cita la protagonitzaran dos germans de Manchester, Tom i Jonathan Scott, amb un concert innovador on l´orgue dialogarà amb el piano solista. «Dins la internacionalització del festival sempre intentem que també hi hagi concerts de quota catalana», assegura Piqué.