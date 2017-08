'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur': El nom de l'espasa

Des d´Excalibur, de John Boorman, que ningú abordava la llegenda del rei Artús des de la seva faceta més sobrenatural; és més, gairebé totes les versions posteriors a aquell magnífic film han volgut explorar els fonaments històrics del mite. Guy Ritchie és l´encarregat de dur a terme una al·lucinant adaptació que en algunes coses s´assembla al seu díptic sobre Sherlock Holmes.

El cinema de Ritchie no és una ciència exacta, però resulta inevitable deixar-se seduir pel seu estil agressiu, anacrònic i a estones, fins i tot, innovador. Rey Arturo: La leyenda de Excalibur no és una excepció. Si bé és veritat que no explica res de nou i que algunes solucions narratives i visuals són un pèl òbvies (sobretot perquè el cineasta porta rodant-les des del seu debut), la pel·lícula encerta en un to de delirant irreverència que no agradarà a tothom. Potser per això ha punxat considerablement als Estats Units.

Rey Arturo: La leyenda de Excalibur explica, des d´una perspectiva moderna i suprimint part de la mística emprada per Boorman, com Artús pren consciència de què és l´hereu legítim del tro, el seu entrenament per convertir-se en un cavaller i, sobretot, com li canvia la vida a partir del moment que treu l´espasa de la pedra i descobreix els seus poders sobrenaturals. Les escenes de lluita amb l´espasa a vegades semblen extretes d´un pèplum dels anys 80 i són el millor d´un film que reuneix un esplèndid repartiment format per Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Hermione Corfield, Djimon Hounsou, Geoff Bell, Aidan Gillen, Michael McElhatton, Annabelle Wallis i la catalana Astrid Bergès-Frisbey.

Aquesta havia de ser la primera entrega d´una trilogia i, per aquest motiu, no apareixen personatges clau en l´imaginari artúric, com Lancelot o Ginebra.