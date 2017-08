Collsuspina torna a ser escenari de circ

Créixer, però sense perdre l'essència ni la màgia. Amb aquest objectiu arrenca la tercera edició del GiraCirc, un «festival petit» que aposta pel germà petit de les arts escèniques i que, des de fa dos anys, omple els carrers de la petita localitat moianesa de Collsuspina, de només 350 habitats, d'espectacles, tallers, malabars, pallassos i un públic familiar.

La cita, que va néixer amb la vocació de posar Collsuspina al mapa, tornarà a transformar el poble durant tres dies: des d'avui i fins diumenge, els carrers empedrats es convertiran en un autèntic escenari de circ, per on desfilaran artistes i companyies amb una llarga trajectòria, com Tortell Poltrona o el Circ Los, acompanyades d'un seguit de propostes que s'han triat «filant molt prim», en paraules del director del festival, Xavi Vinuesa.

«Hi ha una majoria d'espectacles catalans i també artistes internacionals residents a Catalunya. Tindrem brasilers, argentins o valencians», afegeix el director artístic de la cita, Moi Jordana. «Aquest any hi ha una coherència entre els espectacles; tots són d'un nivell professional molt alt. La gala de circ d'avui també serà potent», assegura. Una de les claus de l'èxit, coincideixen els organitzadors, és la feina dels voluntaris. «Tot el poble s'hi bolca», afirma el director.



Espectacles de pagament



Per tal de descongestionar els espectacles de carrer i millorar la comoditat del públic en les propostes d'interior, enguany, i per primera vegada, caldrà adquirir entrades per veure les actuacions que es faran a la sala Ramon Cabanas, el local social del festival. L'aforament és limitat a 200 persones.

«Volem créixer en qualitat i quantitat, però ja havíem arribat al sostre d'oferir tots els espectacles gratuïts. Una de les valoracions crítiques d'altres anys és que, si a la sala s'hi agrupaven 400 o 500 persones, no se sentia ni es veia prou bé l'actuació», comenta Vinuesa. En aquesta línia, i també per primer cop, els organitzadors han decidit programar diversos artistes simultàniament, de manera que qui no entri a l'espectacle de pagament en podrà veure un d'equivalent al carrer.

Altres novetats de la tercera edició són el taller de clown familiar d'Albert Vinyas, pallasso de Santa Maria d'Oló, amb dues sessions, i una iniciativa de circ social que ha implicat joves del centre de menors de Sant Quirze de Safaja, del centre obert de Moià i de Collsuspina. Els nois i noies, que durant tres mesos han fet un taller de circ i d'acrobàcies, duran a terme una mostra de 15 minuts, avui, just abans de la gala de circ. «Volíem que els adolescents, sotmesos a una realitat conflictiva, tinguessin un espai en un festival professional, amb tot el treball educatiu que comporta», diu Vinuesa.

El GiraCirc, que espera rebre unes 5.000 persones com l'any passat, manté també l'oferta musical amb quatre concerts.