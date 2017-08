Tadeo Jones, cap a nous territoris

Poc es podia imaginar Enrique Gato que aquell personatge que va crear sobre paper l'any 2001 es convertiria en una franquícia que no tan sols ha arrasat a l'estat espanyol, sinó que també ha obtingut un notable èxit arreu del món. Després de dos curtmetratges, un primer llargmetratge i fins i tot una sèrie de televisió, el popular paleta amb ínfules d'arqueòleg Tadeo Jones torna en una segona entrega a la gran pantalla que promet, com en l'anterior, humor i acció a parts iguals.

Després de buscar altres camins animats amb Atrapa la bandera, el tàndem format per Gato en la direcció i Jordi Gasull en el guió decideixen, doncs, tornar a apostar pel cavall guanyador. Amb el mateix grup de productors de la primera entrega (entre els quals s'inclou el gironí Edmon Roch amb la seva productora Ikiru Films), Tadeo Jones 2 ens presenta el seu protagonista decidit finalment a formalitzar la seva vocació i començar els estudis a la universitat. Mentrestant, però, viatja fins a Las Vegas, on la seva estimada Sara ha de presentar al món una important troballa arqueològica: un dels tres discs d'or que composaven el collaret del mític rei Mides.

Òbviament, i davant d'aquesta troballa tan llaminera, el malvat de torn (en aquest cas un poderós milionari anomenat Jack Rackham) farà el possible no només per robar el disc, sinó també per segrestar la Sara amb la intenció que li doni les pistes per trobar les dues altres parts d'aquest collaret tan rellevant.

Així doncs, en Tadeo, juntament amb els seus fidels companys, el lloro Belzoni i el seu gos Jeff, haurà de recórrer al seu enginy per ajudar la Sara en un viatge que el portarà per mig món i en el qual visitarà Granada. A més a més, aquesta vegada també disposarà de l'ajut de l'esbojarrada Mòmia, personatge que apareixia breument en la primera entrega però que en aquest nou lliurament adquireix un protagonisme total.

Tadeo Jones 2 disposa, en aquesta ocasió, d'un pressupost ben folgat que ha permès a l'equip tècnic del film dur a terme un notable salt qualitatiu quant a la tècnica d'animació i a la gestualitat dels personatges.