Dos agents peculiars per fer possible el referèndum

El procés sobiranista de Catalunya és motiu d'àrdues discussions polítiques, de molts comentaris de carrer i, com no podia ser d'una altra manera, també té el seu reflex en el món de la cultura. Els qui s'ho agafen per la banda de l'humor són els dos integrants de la companyia T-Atraco Teatre, Robert Gobern i Joan Valentí, que aquest cap de setmana tornen a dur al Teatre de l'Aurora d'Igualada l'espectacle La Quarta Via, en el marc de la festa major de la capital de l'Anoia.

La Quarta Via és un muntatge lligat temàticament a l'anterior que va posar en escena la companyia, La butaca. Si aleshores hi havia un trànsit de personatges entre el 1714 i el moment independentista present, ara l'acció se situa en la data del referèndum unilateral que ha de decidir si Catalunya pren un camí separat al de l'estat espanyol.

Els personatges, a més, són els mateixos, Josep Moragues, un independentista de la ceba, i Toni Villa, un mosso d'esquadra d'origen gallec. En aquesta ocasió, l'un i l'altre uneixen les seves aptituds per ajudar el poble català a poder votar enfront de les dificultats que planteja el govern espanyol.

« La Quarta Via és un espectacle d'humor i també d'aventures, hi ha molta aventura. Hi ha fins a 11 personatges als quals els passen moltes coses, i a un ritme que els espectadors no s'avorriran ni mica, al contrari, s'ho passaran molt bé», explica l'actor igualadí Joan Valentí en una entrevista duta a terme a l'Aurora: «Hem fet un espectacle per a totes les edats, tant per als grans, que hi trobaran referents, com per als nens, que xalaran amb les aventures». Sobre les similituds entre aquesta proposta i La butaca, l'intèrpret apunta que «n'hi ha moltes, però hem tractat la qüestió d'una altra manera. Però el que és essencial és el fet de poder fer humor de la nostra història».

L'èxit de La butaca va animar els dos actors a preparar un nou muntatge. L'espectacle va superar el centenar de representacions arreu del país i va tenir continuïtat amb La Quarta Via, que es va estrenar el mes de maig passat al teatre independent de la ciutat.



Gisela canta Disney



L'artista barcelonina Gisela Lladó, coneguda com a Gisela, serà la protagonista de l'espectacle Un mundo mágico, que es podrà veure al Teatre Municipal de l'Ateneu tant dissabte com diumenge a les 6 de la tarda. El muntatge s'adreça a tots els públics, especialment l'infantil, i Gisela cantarà algunes de les peces més emblemàtiques de pel·lícules de la factoria Disney, com ara La Bella y la Bestia, El Rey León, La Sirenita, Peter Pan, Mary Poppins, Aladdín, Hércules i Frozen, entre d'altres.

L'Ateneu també serà escenari de dues funcions de teatre amateur. Avui, a les 19 h, el grup de l'entitat representarà l'obra A l'armari i al llit, al primer crit. Demà dissabte, a partir de les 21 h, la Cia La Cashalada posarà en dansa la tragicomèdia Two ladies or not two ladies.