'El otro guardaespaldas': Protegeix com puguis

Tot i que ja han passat 25 anys, qui més qui menys encara recorda El guardaespadas, pel·lícula que a pesar de la seva dubtosa qualitat artística va esdevenir un èxit rotund gràcies a les cançons de la malaguanyada Whitney Houston i el romanç que s'establia entre la mateixa Houston amb el professional guardaespatlles que interpretava Kevin Costner. Els responsables del llargmetratge El otro guardaespaldas han volgut jugar una mica a parodiar aquest hit dels anys noranta, tant en el mateix títol com en el cartell promocional, tot i que, en aquest cas, ens trobarem amb una parella que es pot qualificar de totes les formes possibles excepte de romàntica.

D'aquesta manera, El otro guardaespaldas segueix els cànons establerts de les anomenades buddy movies (en les quals dos personatges normalment de caràcters antagònics es veuen obligats a confiar l'un en l'altre) i ens presenta Michael Bryce, un prestigiós professional en l'art d'oferir seguretat a tot aquell que requereixi els seus serveis. El seu nou client, però, serà ni més ni menys que Darius Kincaid, un dels assassins a sou més perillosos i coneguts del món i que, a més a més, manté amb Bryce una forta enemistat forjada al llarg dels anys en què s'han anat trobant i enfrontant en diverses situacions i en els indrets més exòtics. No obstant això, Kincaid ha d'anar a declarar com a testimoni a la Haia en el judici que s'està desenvolupant contra un cruel dictador de l'Europa de l'Est, i a pesar de no ser sant de la seva devoció, sap que Bryce esdevé el millor guardaespatlles possible per a la seva seguretat.

D'aquesta manera, els dos protagonistes iniciaran una mena de gimcana que els durà d'Anglaterra a la Haia (Holanda) al llarg de les vint-i-quatre hores que hauran de passar plegats, sempre amb l'amenaça de tots els pinxos que el dictador ha contractat per evitar que arribin sans i estalvis al judici.

El otro guardaespaldas disposa d'una parella protagonista formada per Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson, els quals ja estan més que avessats a aquests tipus de propostes: Jackson, pels films protagonitzats a les ordres de Quentin Tarantino o fent parella amb Bruce Willis a la tercera entrega de Jungla de cristal, i Reynolds, per la seva composició de divertit antiheroi a Deadpool. L'actor anglès Gary Oldman i l'actriu mexicana Salma Hayek arrodoneixen el repartiment d'un film que ha arrassat a les taquilles en la seva estrena nord-americana.