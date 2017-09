Visa pour l'Image, el fotoperiodisme que dóna veu als conflictes oblidats

El jove Vinny, de l'estat nord-americà de Nou Mèxic, tenia 13 anys quan va ingressar al centre de detenció de menors d'Albuquerque. El van condemnar per haver apunyalat l'agressor de la seva mare, un amic de la família. «Quan l'apallissava, jo tenia molta por. Volia protegir-la. Estic fart de veure la meva mare patir», deia a la jove fotoperiodista Isadora Kosofsky, que va seguir al llarg de cinc anys la vida de menors a la presó d'aquesta ciutat dels Estats Units i com va prosseguir un cop ja no estaven entre reixes.

És un dels reportatges fotogràfics que es poden veure al festival de fotoperiodisme Visa pour l'Image, que dóna a conèixer amb els treballs dels millors fotoperiodistes conflictes i problemes socials que han marcat els darrers dotze mesos, però també d'oblidats que no apareixen als mitjans de comunicació. El certamen, que ha arribat a la 29a edició i se celebra a Perpinyà, es pot visitar fins diumenge.

Kosofsky va voler mostrar una realitat poc coneguda, la del sistema penitenciari dels Estats Units. Hi ha 70.000 menors en centres de detenció, i són joves que sovint han patit violència de familiars, són addictes a les drogues o a l'alcohol i estan submergits en la pobresa. Els fotoperiodistes cacen amb la seva càmera històries personals per retratar els problemes que estan marcant el món d'avui dia.

A part de la denúncia del sistema penitenciari nord-americà, al Visa pour l'Image també hi ha altres reportatges que denuncien situacions greus que no han aconseguit fer-se lloc a la majoria de mitjans, com el de l'epidèmia mortal que afecta agricultors de països com Nicaragua, el Salvador, l'Índia i Sri Lanka. El fotoperiodista Ed Kashi ha estat documentant els darrers quatre anys les nefastes conseqüències d'aquesta malaltia renal crònica. «Avui dia, Internet i el finançament de les ONG ha obert una altra via als fotoperiodistes per fer la feina», explicava Kashi en una conferència del festival. La visita al Visa pour l'Image és una oportunitat per conèixer històries personals i la situació de conflictes que als mitjans comencen a ser oblidats, com el de l'est d'Ucraïna.

Els responsables de la mostra són conscients, però, que les guerres que els darrers mesos han ocupat pàgines i pàgines als diaris són el ganxo per atraure milers de visitants. Per aquest motiu, tres de les 25 exposicions, que estan repartides en edificis emblemàtics de la ciutat, tracten la batalla a la ciutat iraquiana de Mossul i la caiguda del califat d'Estat Islàmic. També hi ha reportatges que denuncien la violència que s'ha desencadenat a les Filipines i el tràfic de persones al Nepal. El certamen destaca aquest any per la varietat de temes i la denúncia de problemes socials.