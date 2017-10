'La sogra d'Europa' a l'ombra de Sissí a Viena

Posats a buscar referents d´alguna cosa tant de moda com la de conciliar la vida familiar i la laboral no és sobrer remuntar-se a uns quants anys enrere i fixar la vista en Maria Teresa d´Habsburg (1717-1780), primera i única dona que va governar el vast imperi de la dinastia que va establir les bases (econòmiques, socials, culturals, educatives, polítiques) del que avui és Europa Central.

Al segle XVIII, Maria Teresa va governar i va manar (malgrat ser emperadriu consort), va fer front a guerres, es va embarcar en ambicioses reformes, va defensar el catolicisme aferrissadament, però també va tenir temps de tenir 13 fills amb el seu estimat Francesc. La seva figura torna a l´actualitat ja que Viena està embarcada a commemorar els 300 anys del seu naixement, un 13 de maig del 1717 en el bonic palau del Hofburg. Maria Teresa, mare, estratega i consort, és el títol que els austríacs han posat al conjunt d´exposicions repartides per una ciutat que els turistes en general identifiquen sense titubejar amb una única emperadriu: Sissí. Aquesta poc ha tingut a veure amb la robusta i seriosa Maria Teresa, començant per les hores que l´una i l'altra van dedicar a Àustria.

A Viena s´han posat tots els esforços aquest any a recordar la figura d´una dona que ha passat a la història amb l´apel·latiu de la «sogra d´Europa» per tots els matrimonis que va concertar per a la seva descendència per assegurar-se d´alguna manera, de vegades amb més sort que en d´altres, l´estabilitat de l´imperi i les bones relacions amb els enemics que l´envoltaven.



Diverses parades

Per als qui tinguin previst visitar la sempre enriquidora Viena, d´ara fins a final d´any hi ha unes quantes parades inexcusables, començant pel majestuós palau Schönbrunn, la residència d´estiu que va fer construir Maria Teresa i en la qual ofereixen fins a final de novembre visites guiades especials per les seves estances. Per als qui vulguin conèixer a fons com va col·locar els seus fills en les diferents monarquies europees pot veure la mostra Família i llegat en el Museu del Moble.

Allà s'ofereix informació de tots els matrimonis que va teixir, amb una atenció especial al més cèlebre i també més desgraciat: el de Lluís XVI amb la seva filla Maria Antonieta, que va acabar guillotinada a França després de l´esclat de la revolució. Poder femení i alegria de viure dóna títol al conjunt de carruatges i tot tipus d´elements decoratius que van envoltar la vida més mundana i festiva de l´emperadriu. A la Biblioteca Nacional han fet lloc a La dona més poderosa dels Habsburg, per tal d´explicar el seu treball de govern destinat, en línies generals, a cohesionar el gran ter-ritori multicultural que li va tocar dirigir, amb reformes que van sorprendre a l´època com l´eliminació d´aranzels interns i la descentralització de la indústria.

Expliquen que molts turistes, en passar sota l´elevada estàtua que té dedicada a Viena entre els museus d´Història Natural i de l´Art, responen a l´uníson que la dona que apareix asseguda en el tron és Sissí, quan el guia els pregunta qui és. L´emperadriu Maria Teresa reivindica el seu lloc, 300 anys després.