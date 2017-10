El Test d'Avinyó ofereix els fruits més saborosos

Diuen que és «un petit caramel»: un espectacle per a una sola persona de públic. Es tracta de Give me a reson, de Marta Pawlikowska. És una mostra dels espectacles de petit format, fins a onze, que es podran veure dissabte a la tarda al centre cívic Can Tutó d'Avinyó, en la segona edició del Test, Festival en Xarxa d'Arts Intenses, de Prop i de Curta Durada.

Aquest espectacle, en el qual l'espectador entra en una habitació fosca amb una espelma i es troba una actriu amb un antifaç que el convida a un íntim viatge de memòria, exemplifica la dificultat per encabir les propostes que es presenten en el certamen en una programació escènica convencional. Per això va néixer el Test, per poder mostrar una producció artística professional que s'escapa dels estàndards pel que fa a durada i a llenguatges.

Després de plantar la primera llavor l'any passat, el Test permetrà tastar enguany onze fruits saborosos en una tarda intensa a Avinyó. A més, cal tenir en compte que els espectacles es representen en espais no convencionals. L'aula de música, el centre d'interpretació, el terrat del centre cívic Can Tutó... seran els escenaris, i l'objectiu és aprofitar al màxim la proximitat entre artistes i públic.

La majoria de propostes del festival seran de teatre de text, des de la comèdia Hey soul sister, sobre la promesa que tres amigues es van fer a 3r de primària, fins al drama de Refugis, sobre una voluntària del camp de refugiats d'Idomeni. Passant pel melodrama Sorpresa, sobre una festa per a la Sala, o pel drama còmic de Dues dones i un funeral, en què dues cunyades preparen el funeral del seu respectiu marit i cunyat. Però també hi haurà música amb Hem vingut aquí a deixar les coses clares, basat en textos de Josep Maria de Sagarra; i moviment amb Bennu, sobre la recerca de la creació; i Prayer for quiet, que barreja dansa butoh i marionetes per explicar com una dona vol acostar-se a la mort i, també, a l'amor.

El director artístic del festival, Quim Moya, de la residència Cal Gras d'Avinyó, destaca aquest darrer espectacle, i el descriu com «una exquisidesa enamoradissa». El cartell s'ha seleccionat a través de les obres presentades al projecte Testimoni Escènic i de la col·laboració amb el festival Píndoles.

Avinyó serà l'aparador de les onze propostes del Test, que enguany estén les branques a cinc poblacions més. A Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Navarcles, Gironella i Cabrianes es podran veure, fins al novembre, càpsules entre tres i quatre espectacles de petit format.

El festival tindrà concerts d'inauguració i cloenda a Avinyó, al Catalunya. Avui el manresà Roger Illa oferirà Els colors del pianoforte, muntatge amb vessant pedagògic que acosta a un instrument del 1803. I demà es podrà gaudir de la música jamaicana que oferiran Guillem Roma & Gots de Tuba. I hi haurà, a més, una sorpresa en la programació. Caldrà estar al cas...