«Teníem un repte pendent que l'hem deixat passar fins que ens hem decidit tirar-lo endavant». Com un desafiament, però també amb moltes ganes, és com s'han pres els membres de l'Agrupació Teatral La Farsa la posada en escena de Hamlet dramaturg, un text de l'autor berguedà Ramon Vinyes i Cluet, segurament, el més universal i, en ocasions, també un gran oblidat. «No pas perquè no ens agradi la seva obra, sinó per la complexitat del que va escriure aquest savi», assegura Marc Marginet, que s'ha posat al capdavant del muntatge juntament amb el seu germà Cesc. L'entitat teatral berguedana presenta el muntatge aquest cap de setmana en una doble funció.

No és la primera vegada que els personatges del Hamlet de Vinyes trepitjaran l'escenari de la capital berguedana. L'any 1983, La Farsa ja va representar el muntatge, en una de les seves èpoques de més esplendor amb la posada en escena de diversos clàssics del teatre català. Trenta-quatre anys després, el text torna però sense seguir el guió original al cent per cent. Marginet ha aclarit que «s'ha fet una reducció del text i també diverses adaptacions per fer-lo més accessible i comprensible», ja que assegura que «Vinyes és un autor complicat, perquè era un gran savi, i té frases que a vegades són complicades d'entendre». És per això, afegeix, que, a banda d'aportar-hi un segell propi, «la metodologia de treball ha estat una mica diferent del que estàvem acostumats». En aquest cas, els actors, abans de poder interpretar i interactuar a l'escenari, «han fet una feina d'entendre exactament què volen dir les frases per després poder transmetre la idea de l'autor. Quan fas una comèdia, això no passa, perquè normalment entens la frase a la primera».

Un equip format per una quinzena de persones donaran vida als personatges. En aquest cas, però, Hamlet no és el fill de la reina de Dinamarca, com en l'obra de Shakespeare, sinó el fill d'una dispesera «d'un hostal que podria ser situat perfectament a Berga», destaca Marginet.

Saben que és un repte, però també consideren que es tracta, en certa manera, d'una «obligació» per a l'entitat teatral berguedana «muntar una obra destacada d'un autor de referència de casa nostra». L'equip ho ha preparat amb «il·lusió i motivació», i Marginet assegura que «ha crescut a mesura que evolucionava el projecte». «El nostre plantejament no era únicament arribar a l'objectiu final de muntar l'obra, sinó gaudir del teatre compartint l'experiència amb un equip molt humà», ha finalitzat.