Dàmaris Gelabert, cançons que tota la família canta

Dàmaris Gelabert (Barcelona, 1965) encara se sorprèn cada cop que els seus concerts exhaureixen les entrades, com és el cas de les dues funcions que oferirà diumenge a la Sala Gran del Kursaal de Manresa. «Em sorprèn, especialment quan és el cas de teatres grans, i em fa molt feliç», diu.

La cantant, pedagoga i musicoterapeuta, autora de temes tan populars com Bon dia!, Els dies de la setmana, Qui sóc jo? i L'Abecedari, reflexiona que deu ser «per una feina de molts anys que ha fet que les cançons anessin calant a l'entorn educatiu, fent formació als mestres, explicant-los que poden ser molt útils com una eina transversal, tant des del punt de vista emocional com per explicar els valors o aprenentatges bàsics. I quan, fa tres o quatre estius, vam començar a fer videoclips, el boom ja ha estat molt fort. Els nens ja coneixien les cançons, s'han enganxat als videoclips, els fa il·lusió venir als concerts i així també els pares se les saben. És una experiència molt bonica veure que als concerts tota la família canta temes que són originals».

A Manresa, Gelabert oferirà el seu gran espectacle, en el qual presenta les cançons amb tota la banda, coristes, escenografia i actors, entre els quals les dues protagonistes dels videoclips: la Lola i la Caterina. «Els nens s'hi identifiquen moltíssim i els fa molta gràcia veure-les a l'escenari. A més, elles són molt bones», destaca. La Lola i la Caterina són filles d'artistes de la companyia, i la cantant treballa també amb els seus fills, que ja són grans (en aquest espectacle, el guitarrita és fill seu). I a la capital del Bages espera retrobar «bons amics que han vingut a Cardedeu a participar als nostres videoclips».