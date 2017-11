Quines fires es fan aquest cap de setmana a casa nostra?

BALSARENY

22a Fira de Tardor. Divendres, dissabte i diumenge. Tots els dies hi haurà atraccions per a la quitxalla. Dissabte, d´11 a 13 h, taller de tècnica vocal Enciende tu voz, amb places limitades a 16 persones; i de 16 a 18 h, taller de teatre Jugando en família. Diumenge, durant tot el dia, paradetes a la plaça de la Mel. A les 17.30 h, espectacle de teatre familiar Quo no vadis, dins del cicle Tempo.



CALAF

Mercat d´intercanvi de llibres, roba i joguines. Dissabte, de 9 a 14 h, durant el mercat, oferta de llibres, roba i joguines aportades pels veïns. El material ha estat aportat pels veïns, que han rebut a canvi Calapunts per bescanviar per altres objectes. El que sobri es destinarà a causes socials i benèfiques. Organitzat en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.



ESPARREGUERA

Festa de presentació del cartell de la temporada 2018 de La Passió. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça de la Pagesia, teatre infantil. A les 12.30 h, presentació del cartell. A les 13 h, vermut amb botifarrada popular. A les 13.15 h, concert de Painomi. A les 14.15 h, ballada de swing.



SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Fira de la Neu. Diumenge, de 10 a 14 h, al pavelló municipal. S´informarà del ventall de possibilitats per practicar esports de neu al Solsonès. Estands de botigues d´esports de neu de Solsona i Sant Llorenç i mercat de segona mà.



SÚRIA

Súriatrastos. Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d´intercanvi i venda d´objectes de segona mà.